Modersmålslärare i nederländska
Södertälje kommun / Grundskollärarjobb / Södertälje Visa alla grundskollärarjobb i Södertälje
2025-10-30
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Södertälje kommun i Södertälje
, Botkyrka
, Sundbyberg
, Stockholm
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Nu söker vi en modersmålslärare i nederländska 40% till Modersmålsenheten i Södertälje kommun. Publiceringsdatum2025-10-30Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag är att stödja och undervisa flerspråkiga barn/elever i sitt modersmål i samtliga skolverksamheter från förskola till gymnasium, samt genomföra studiehandledning för nyanlända elever i skolans olika ämnen i alla skolformer. Arbetet kommer att fördelas på olika förskolor och skolor i kommunen, i nära samarbete med förskole- och skolledning, pedagoger och lärare.
Modersmålsenheten arbetar aktivt med att stödja barn och elever i deras lärande.
Tillsammans med andra modersmålslärare ska du driva och utveckla verksamheten utifrån våra styrdokument och målen i läroplanen samt kursplanen.
Vem är du?
Krav:
• Vi söker dig som har svensk lärarlegitimation och är behörig att undervisa i ämnet modersmål.
• Har erfarenhet av studiehandledning på modersmål i alla skolformer och har nederländska som ditt modersmål.
• Har erfarenhet av kartläggning av nyanlända elever med hjälp av Skolverkets kartläggningsmaterial.
• Har kunskap och erfarenhet av att kartlägga elever i förskoleklass med hjälp av Skolverkets kartläggningsmaterial Hitta språket.
• Har mycket goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
Personliga egenskaper:
• Som person är du strukturerad, har en god socialförmåga, samt har lätt för att skapa kontakt och samarbeta med såväl elever som kollegor och vårdnadshavare.
• Är självständig, trygg i dig själv, kreativ, lösningsfokuserad och engagerad.
• Vågar utmana "traditionell" undervisning, tänker nytt och kan omsätta dina idéer i praktiken.
Meriterande:
• Har goda kunskaper inom matematik, SO och NO eftersom det ingår studiehandledning i denna tjänst.
• Har B-körkort samt tillgång till egen bil.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Inom vissa verksamheter finns även möjlighet till viss flexibilitet avseende arbetstid och arbetsformer. Vi har ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som medarbetare. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida:https://www.sodertalje.se/formaner
Södertälje är en kommun som satsar på skolan och vänder trenden. Som lärare i Södertälje får du vara med i utvecklingen av innovativa metoder som höjer kvaliteten i våra skolor. Kommunens anställda är alltid dess viktigaste tillgång. Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Modersmålsenheten har idag ca 95 modersmålslärare som erbjuder undervisning i ca 50 olika språk till ca 5000 barn/elever. Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster som kräver registerkontroll. Ett registerutdrag (bakgrunds- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen till oss! Ersättning
Enligt överenskommelsen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159) Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Resultatenhetschef
Suzana Covic Andrasic suzana.covic-andrasic@skolasodertalje.se 08-523 069 02 Jobbnummer
9580887