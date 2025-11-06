Modersmålslärare i danska fjärrundervisning
Hässleholms kommun / Barnskötarjobb / Hässleholm Visa alla barnskötarjobb i Hässleholm
2025-11-06
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hässleholms kommun i Hässleholm
Detta erbjuder vi dig
Du har nu möjligheten att arbeta som modersmålslärare med fjärrundervisning.
Det innebär att du kan arbeta var som helst ifrån i Sverige.
Undervisningen sker via Microsoft Teams på fredagseftermiddagar. En del av fredag förmiddag används för konferenser, där alla modersmålslärare deltar. Undervisningen bedrivs i årskursblandade elevgrupper där eleverna är kvar på sina hemskolor. Under lektionerna får de hjälp och stöd av fjärrhandledare vilka du kommer att ha ett nära samarbete med.
Du kommer att ingå i en arbetsgrupp, som består av cirka 25 modersmålslärare.
Dina arbetsuppgifter består av att planera, genomföra och utvärdera din undervisning enligt läroplan och kursplan i modersmål. Du följer upp, bedömer, betygsätter och dokumenterar elevers kunskapsutveckling. Vidare ingår närvarorapportering, frånvarohantering av dina elever och kontakt med vårdnadshavare. Du kan även få i uppdrag att göra bedömning av om en elev uppfyller de nationella krav som ställs för att få delta i modersmålsundervisning. Ytterligare arbetsuppgifter är att delta i konferenser och kompetensutveckling tillsammans med övriga modersmålslärare.
Hässleholms kommun vill skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. En viktig del är att erbjuda bra förmåner till våra medarbetare som till exempel friskvårdsbidrag.
Vem är du?
Vi söker dig som
har danska som ditt modersmål. har en lärarlegitimation.
har dokumenterade goda kunskaper i ditt modersmål.
har god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
är van vid att använda digitala IT-program, som Microsoft Teams, Word och Outlook.
är väl insatt i det svenska skolsystemet och nationella styrdokument som läroplan och kursplan för modersmål för grundskolan.
Du har god kunskap och förståelse för läroplanens värdegrund och kunskapssyn.
Det är meriterande om du
har erfarenhet av att undervisa elever i och anpassa undervisningen utifrån olika årskurser och kunskapsnivåer.
har erfarenhet av att formulera omdömen om elevers kunskapsutveckling och att sätta betyg.
har erfarenhet av modersmålsundervisning.
har erfarenhet av att arbeta med fjärrundervisning av elever.
har erfarenhet av att använda Schoolsoft eller någon annan lärplattform.
är van vid att arbeta med IT som pedagogiskt verktyg.
Som person är du flexibel, strukturerad, resultatinriktad och tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter. För tjänsten behöver du ha förmågan att entusiasmera dina elever och du strävar efter att skapa en positiv lärmiljö. Du har höga förväntningar på dina elever och deras förmåga att utvecklas. Som person trivs du med att samarbeta och skapa goda relationer med andra såsom kollegor, vårdnadshavare, fjärrhandledare och annan personal på skolorna.
Du ska dela värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.Publiceringsdatum2025-11-06Övrig information
Tjänsten är tidsbegränsad och sträcker sig över läsåret 2025/26.
Då det förekommer arbetsuppgifter som kräver signering av specifika dokument, förutsätter tjänsten att du har en privat mobiltelefon där du kan identifiera dig med Mobilt BankID.
Eftersom du kommer att arbeta med barn och unga, vill vi att du lämnar utdrag ur belastningsregistret före anställning. Blankett för att söka utdrag ur belastningsregister hittar du på polisens hemsida.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta HR-administratör Simon Priebe för vidare information kring hur du ansöker.Om företaget
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad skola och kulturskola. Vi arbetar gemensamt för en lärmiljö där barn, elever och medarbetare lyckas och får bli sitt bästa. Förvaltningens uppdrag är att samordna, planera och stödja de olika verksamheterna samt arbeta för samordning mellan skola och arbetsliv.
Vi erbjuder modersmålsundervisning från årskurs 3 till och med gymnasiet. Ett nära samarbete sker mellan modersmålslärare och personal på de skolor där modersmålsundervisning sker. Vi har för närvarande cirka 800 elever som deltar i modersmålsundervisning i grund- och gymnasieskolan.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/691". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hässleholms kommun
(org.nr 212000-0985) Arbetsplats
Modersmålsenheten Kontakt
Martin Olofsson 0451-268547 Jobbnummer
9591363