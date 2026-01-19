Modersmålslärare arabiska
Dals-Eds kommun belägen i det natursköna Dalsland, "Ett Sverige i miniatyr", har cirka 4600 invånare, varav 3000 i tätorten Ed. Vi är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utveckling av såväl individ som organisation. Vi värdesätter tillit, trygghet och omtanke. Vår förmåga att skapa trivsel och vara en flexibel organisation avgör hur vi lyckas i framtiden. Vi erbjuder en väl fungerande service med bra kommunikationer till exempelvis Oslo och Göteborg. Visste du att vi även har goda pendlingsmöjligheter från Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla med en restid på 40 - 60 minuter och att vi har flera medarbetare som pendlar till vår fantastiska arbetsplats varje dag. För mer information om kommunen, gå in på www.dalsed.sePubliceringsdatum2026-01-19Arbetsuppgifter
Undervisning av grundskoleelever i ämnet modersmål: arabiska. Åldersblandade grupper med elever som talar modersmålet i sitt hem och har grundläggande kunskaper i språket. Planering, undervisning, uppföljning och i aktuella fall betygsättning enligt kursplan. Studiehandledning innebär att stötta arabisktalande elever i skolans övriga ämnen, exempelvis genom att översätta begrepp och uppgifter i samråd med undervisande lärare.
Tjänsten innebär undervisning på både Snörrumsskolan (åk 1-3) och Hagaskolan (åk 4-9). Tjänsten kan också innebära studiehandledning på arabiska.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad lärare och som har mycket goda kunskaper i arabiska samt i svenska i tal och skrift. Du bör ha erfarenhet av att undervisa elever i grundskoleålder och vara väl förtrogen med läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet samt kursplanen i modersmål.
ANSTÄLLNINGSVILLKOR:
• Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2026-06-12
• Tillträde enligt överenskommelse
• Sysselsättningsgrad 25-40%
• Arbetet förlagt till dag
ÖVRIGT:
Vi tillämpar löpande rekrytering i denna rekrytering, innebärande att tillsättande kan ske under ansökningstiden.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.
UPPLYSNINGAR:
Se kontaktpersoner nedan. Fackliga företrädare nås via kommunens växel 0534-19000.
ANSÖKAN:
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan tillsammans med meritförteckning etc digitalt och inte via e-post eller pappersformat. För att värna din integritet ber vi dig som sökande att undvika skyddsvärda och känsliga personuppgifter i de handlingar som du skickar till oss. Det gäller exempelvis personnummer samt information som kan kopplas till etniskt ursprung, familjesituation, religion, hälsa, politiskt eller fackligt engagemang.
Du ansöker via länken *Ansök* senast 2026-02-08.
Välkommen med din ansökan!
