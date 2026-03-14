Mockfjärds Fönster söker Montagepartner till Linköping
2026-03-14
Mockfjärds är Sveriges ledande fönsterbytare och ingår i den europeiska Dovista koncernen, som är en del av VKR-gruppen. Både lokalt och internationellt i koncernen fokuserar vi på hållbarhet för att göra skillnad för människor och miljö.
Dovista Sverige består idag av tre bolag; Mockfjärds Fönster, Svenska Fönster och Velfac med totalt ca 800 anställda
Vi bygger framtidens montage - vill du vara med?
Hos Mockfjärds Fönster AB skapar vi trygga, energieffektiva och vackra hem över hela Sverige. Nu stärker vi upp vårt montagenätverk och söker fler professionella montagepartner som vill växa tillsammans med oss.
Det här är inte ett jobb. Det är ett partnerskap.
Rollen som montagepartner
Som montagepartner genomför du fönster- och dörrbyten hemma hos våra privatkunder enligt vårt etablerade koncept - Mockfjärdsmontaget. Du ansvarar för att leveransen håller högsta kvalitet, både tekniskt och i kundupplevelsen.
Du är vårt ansikte i kundens hem.
Det innebär att du:
Levererar ett hantverk med precision och yrkesstolthet
Ger ett professionellt och tryggt bemötande
Arbetar strukturerat och kvalitetsmedvetet
Representerar varumärket genom profilkläder och fordon
I uppdraget ingår även synlighet på montageplatsen genom skyltning och profilmaterial. I vissa fall kan lokal närvaro i närområdet vara en del av uppdraget. Tillsammans med lokal agent och säljteam skapar ni en helhet där kvalitet, effektivitet och nöjda kunder står i centrum.
Vem vi söker
Vi söker dig eller er som driver ett aktiebolag - eller är på väg att starta.
Du är utbildad snickare eller har motsvarande erfarenhet och vana av självständigt arbete. Du behärskar svenska i tal och skrift och har B-körkort.
För att lyckas hos oss är du:
Driven och affärsmässig
Serviceinriktad med kunden i fokus
Strukturerad och kvalitetsmedveten
En lagspelare som värdesätter gott samarbete
Därför väljer montagepartner Mockfjärds
Vi är Sveriges ledande fönsterbytare. Det innebär stark efterfrågan, tydliga processer och ett varumärke som öppnar dörrar.
Som montagepartner får du:
Ett beprövat och lönsamt koncept
Kontinuerlig tillgång till uppdrag
Tydliga arbetssätt och kvalitetssäkring
Stöd från montageansvarig, regionchef och supportkontor
Möjlighet att utveckla och växa din egen verksamhet
Du driver din egen affär - men med en stark organisation bakom dig.
Vår syn på långsiktighet
Mockfjärds 2026 handlar om hållbar tillväxt, kvalitet i varje led och stolthet i leveransen. Vi tror på långsiktiga samarbeten där professionalism, ansvar och respekt är grunden.
Vi bygger relationer - inte bara projekt.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Montageansvarig Robert Stattin
Telefon: 0241-255 12
E-postadress: robert.stattin@mockfjards.se
Sök tjänsten redan idag, tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag, vilket är 2026-04-12
Geografisk placering: Linköping
Läs mer om rollen på mockfjards.se/karriar/montagepartner
Vi har redan beslutat om vår rekryteringsprocess och annonsering, vi undanber oss därför vänligen men bestämt samtal från rekryterings- och annonseringsföretag.
Ersättning enligt avtalade villkor
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mockfjärds Fönster AB
(org.nr 556519-5723), https://mockfjards.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mockfjärds Kontakt
Montageansvarig
Robert Stattin robert.stattin@mockfjards.se 076 13 80 666
9798037