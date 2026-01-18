Mobiltekniker iOS/Android
extended e-life AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Göteborg Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Göteborg
2026-01-18
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos extended e-life AB i Göteborg
, Malmö
eller i hela Sverige
Bli en del av vårt team i Göteborg!
Som Tekniker hos oss i Göteborg blir du en nyckelperson i teamet och bidrar till att skapa minnesvärda kundupplevelser genom service i toppklass.
Hos oss får du arbeta i ett sammansvetsat team där tempot är högt, dagarna varierande och ditt arbete gör skillnad - både för våra kunder och kollegor. Vi värdesätter din känsla för detaljer, ditt driv och din vilja att ge det lilla extra.
Vi söker dig som:
• Ger bästa möjliga service till våra kunder och ser till att de får en upplevelse i toppklass.
• Har erfarenhet av mobilreparationer (eller starkt teknikintresse) Gärna auktoriserad för iOS/macOS.
• Är noggrann, serviceinriktad och lösningsfokuserad.
• Trivs med kundkontakt och arbete i ett högt tempo med tydligt satta mål.
Vem är du?
• Du är social, energifylld och noggrann.
• Du brinner för service och ser det som en självklarhet att överträffa kundernas förväntningar.
• Målinriktad, självständig och ser möjligheter istället för begränsningar.
• Nyfiken och vill ständigt utvecklas.
• Erfarenhet är meriterande och ses som ett plus. Gärna för iOS/macOS men även Android.Publiceringsdatum2026-01-18Om företaget
Med lång erfarenhet och gedigen expertis har vi etablerat oss som en av de mest pålitliga auktoriserade serviceverkstäderna för reparation av smartphones och datorer.
I våra butiker välkomnar vi både privatpersoner och företag med personlig service, och enheter som skickas in via post behandlas med samma noggrannhet och omsorg. Vi har även starka samarbeten med partners och B2B-kunder.
Tack vare vårt samarbete inom Care1-koncernen kan vi erbjuda skräddarsydda servicelösningar för nästan alla ledande varumärken. För oss handlar service inte bara om hög kvalitet och hållbarhet - vi brinner också för att tänka nytt och arbeta med genuint engagemang.
Vi erbjuder:
Ett roligt och omväxlande arbete i en dynamisk miljö. Möjligheten att arbeta med de flesta brands som Samsung, Apple, Google, Sony. Stöttande kollegor och en arbetsplats där initiativ uppskattas.
En heltidstjänst under kontorstider, med individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
6 månaders provanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17
E-post: christian.myremo@mcarerepair.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare extended e-life AB
(org.nr 559199-8637)
Stora Badhusgatan 18-20 (visa karta
)
411 21 GÖTEBORG Arbetsplats
care1 Kontakt
Christian Myremo christian.myremo@mcarerepair.se Jobbnummer
9690215