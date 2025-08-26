Mjukvaruutvecklare till Kebni
Vill du vara med från ax till limpa i ett intimt bolag inom en spännande bransch? Kebni söker en driven Mjukvaruutvecklare för att förstärka teamet inom sensorutveckling och satellitkommunikation.
OM TJÄNSTEN
Kebni har nyligen expanderat sin Satcomportfölj till non-GEO och behöver förstärkning på mjukvarusidan för att klara framtida utmaningar både inom SatCom och Inertial Sensing. Kebni arbetar med och levererar till högprofilerade kunder globalt och nu senast en LEO lösning för SatCom on the move till ESA. Rollen innebär arbete inom båda segmenten och kan beskrivas som hårdvarunära där du får insyn i hela konstruktionsprocessen, från ax till limpa!
Du erbjuds
Din kommande arbetsplats Kebni jobbar idag enligt sin slogan "Bringing stability to a world in motion". Detta görs genom att leverera produkter till Kebnis kunder inom två affärsområden: satellitterminallösningar - affärsområde Satcom, samt rörelseavkänningslösningar - affärsområde Inertial Sensing. Kebni är ett mindre, agilt bolag inom en bransch med oändliga möjligheter. Tack vare detta kan du förvänta dig ett arbete som ger dig möjlighet att påverka på riktigt och du får en varierande vardag.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-26Dina arbetsuppgifter
Som mjukvaruingengör arbetar du med produkter inom såväl satelitterminallösningar som rörelseavkänningslösningar. Kebnis arbetssätt utspelar sig i projektform i kombination med ett väl upparbetat agilt arbetssätt. Du kommer att vara en nyckelspelare i olika tvärfunktionella team, vilket ger dig insyn i hela produktens livscykel och möjlighet för dig att påverka slutresultatet!
• Designa och utveckla mjukvarulösningar för tröghetssensorer och satellitkommunikationssystem
• Analysera krav och designa mjukvaruarkitektur
• Implementera och testa mjukvarumoduler
• Samarbeta med tvärfunktionella team (hårdvara, firmware, QA)
• Skriva strukturerad och effektiv kod
• Felsöka och åtgärda buggar
• Dokumentera teknisk dokumentation
VI SÖKER DIG SOM
• Har civilingenjörs- eller högskoleexamen inom datavetenskap, mjukvaruutveckling eller liknande område
• Har goda kunskaper i C++ och Java
• Har förståelse för mjukvaruarkitektur och objektorienterad programmering
• Erfarenhet av hårdvarunära programmering
• Dokumenterad erfarenhet av mjukvarudesign och utveckling - inom produkt- eller systemutveckling och inbyggda system
• Har erfarenhet av agila arbetssätt som Scrum eller Kanban
• Har vana att arbeta med versionshanteringssystem (t.ex. Git) och IDE Debuggers
• Har god kommunikativ förmåga i svenska och engelska i tal och skrift
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Vi söker dig som trivs i en dynamisk miljö och ser förändring som en möjlighet till utveckling. Du är stresstolerant och behåller fokus även när tempot är högt och prioriteringar snabbt förändras. Med ett starkt målfokus och en tydlig känsla för ansvar tar du dig an dina uppgifter med både engagemang och uthållighet. Du är intellektuellt nyfiken - du ifrågasätter, utforskar och söker ständigt nya insikter för att utvecklas, både som individ och tillsammans med teamet.
Vi ser också att du har en social sida och tycker att det är roligt med kundkontakt. Du trivs med att kommunicera, samarbeta och bygga relationer, både internt och externt. Hos oss får du möjlighet att kombinera din tekniska kompetens med ett engagerat kundfokus - och bidra till lösningar som verkligen gör skillnad.
Övrig information:
• Dina kollegor arbetar både från huvudkontoret i Kista samt kontoret i Karlskoga. Vi letar efter dig som har möjlighet att arbeta från Kistakontoret som din utgångspunkt, då närmaste kollegor finns där, och resor till Karlskoga kan förekomma någon gång i månaden.
• Möjlighet till distansarbete max två dagar i veckan finns efter genomförd introduktion och onboarding av rollen.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs gärna mer om din kommande arbetsplats Kebni här!
