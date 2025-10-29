Mjukvaruutvecklare till Geotech
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Geotech AB.Om företaget
Ingenjörsfirman Geotech AB är en ledande aktör inom geoteknisk fältutrustning och ingår i industrikoncernen Indutrade. Sedan starten år 1970 har företaget varit en drivande kraft i utvecklingen av fältgeoteknik i nära samarbete med både kunder och forskningsmiljöer. Via ett starkt fokus på innovation, kvalitet och kundservice har Geotech tagit fram lösningar som förenklar arbetet i fält och förbättrar noggrannheten i geotekniska undersökningar.
Geotech utvecklar, producerar och levererar ett omfattande sortiment av borrvagnar, sonder, riggar och mätinstrument. Produkterna testas och tas fram i nära dialog med användarna för att uppfylla både svenska och internationella krav. Företaget erbjuder dessutom kvalificerad service, support, kalibrering och reparation, vilket gör dem till en komplett partner för yrkesverksamma inom geoteknik.
Med rötter i det praktiska arbetet i Göteborgs leror har Geotech spelat en viktig roll i att forma branschen i över femtio år. Som en del av ett mindre, tekniskt fokuserat team på Instrumentavdelningen har du stor möjlighet att påverka både tekniska lösningar och framtida produktstrategier inom geoteknisk mätutrustning.
Arbetsuppgifter
I rollen som mjukvaruutvecklare på Instrumentavdelningen har du en nyckelroll i utvecklingen av Geotechs produkter och mätinstrument, med fokus på att skapa pålitlig och användarvänlig mjukvara för fältarbete. Arbetet omfattar hela utvecklingskedjan - från idé och design till testning, dokumentation, release och fortsatt förvaltning.
Utvecklingen rör både nya och befintliga lösningar, exempelvis appar för loggning av mätinstrument, PC-program, webbaserade användargränssnitt och backendlösningar för övervakning och datahantering. Tekniker som C# och Avalonia används, och det finns goda möjligheter att påverka moderniseringen av nuvarande system.
Som utvecklare driver du egna projekt och har ett nära samarbete med produktägare, hårdvaruutvecklare och kunder. Rollen innebär även kontakt med supportfunktioner och möjlighet att delta i betatester direkt med användare i fält.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Relevant högskoleutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Flera års erfarenhet av C#-utveckling, erfarenhet av Avalonia är meriterande
• Erfarenhet av fullstackutveckling med god förståelse för webblösningar
• Obehindrade kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift
Vi söker dig som är självgående, lösningsorienterad och har god kommunikationsförmåga, tillsammans med stark ansvarskänsla. Du har ett stort tekniskt djup, trivs med kundkontakt och vill vara engagerad i hela processen. Kreativitet och vilja att dela kunskap är viktiga, liksom förmågan att anpassa dig i en snabbföränderlig miljö.
Rollen ger möjlighet att ta egna initiativ, påverka beslut och driva arbetet framåt i ett kunnigt team. Noggrannhet och struktur genomsyrar ditt arbetssätt och hjälper dig att skapa ordning i komplexa uppgifter. Du har både öga för detaljer och helhet, och med en nyfiken och självständig inställning tar du gärna till dig ny kunskap och söker aktivt svar när det behövs.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Balltorp, Göteborg
Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval.
Har du frågor? Hör gärna av dig till vår support: info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
