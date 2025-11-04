Mjukvaruutvecklare inom systemlösningar
Syntronic AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2025-11-04
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Syntronic AB i Linköping
, Kumla
, Stockholm
, Borås
, Göteborg
eller i hela Sverige
Syntronics kontor i Linköping ser ett behov av mjukvaruutvecklare med kunskaper inom systemlösningar inom snar framtid.
Hos oss på Syntronic får du arbeta med utmanande projekt åt spännande kunder. Vi efterfrågar mjukvaruutvecklare med trygghet i inbyggda system och intresse för systemutveckling.
Arbetsuppgifter som mjukvaruutvecklare inom systemlösningar:
Alla utvecklingssteg från systemering, implementation, validering till problemlösning
Metodiskt utveckla mjukvaruarkitektur och robusta applikationer på hårdvara med tillhörande testramverk
Arbeta inom low-level device configuration kopplade till hantering av sensordata, anpassningar av visionsystem och säkerhetsfunktioner inom sektorn Automotive.
Mjukvaruutvecklare hos oss har:
En högskole- eller civilingenjörsutbildning inom Elektro, Data, Teknisk Fysik eller liknande
Genomfört kommersiella kundprojekt inom inbyggda system som mjukvaruutvecklare i nära samarbete med andra discipliner såsom hårdvarudesign och mekanikkonstruktion
Erfarenhet i C/C++, Python och/eller MATLAB
Kunskap och kan kommunicera flytande på svenska och engelska.
Att vi är ett team är vår styrka och därför ser vi gärna att du arbetar på plats på något av våra kontor, de dagar du inte behövs hos någon av våra kunder förstås!
Vilka personliga egenskaper är viktiga för en konsult hos oss?
Som person kan du hålla ordning i koden samtidigt som har känsla för när du behöver vara kreativ. I din roll som mjukvaruutvecklare tar du hjälp av dina kollegor för att lösa komplexa problem och har en vilja att leverera de bästa lösningarna till våra kunder.
Självklart har du ett stort teknikintresse och vill utveckla framtidens teknik tillsammans med oss på Syntronic.
Vi erbjuder
På Syntronic blir du en del av en härlig gemenskap där din röst hörs och dina idéer välkomnas. Vi erbjuder flexibla arbetstider, balans mellan arbete och fritid samt regelbundna karriärutvecklingssamtal och interna workshops för din utveckling. Utöver detta får du förmånliga förmåner och försäkringar. Hos oss får du inte bara ett jobb - du får en plats att växa och trivas både personligt och professionellt. Välkommen till Syntronic!Publiceringsdatum2025-11-04Så ansöker du
Vi ser fram emot din ansökan, som ska vara oss tillhanda senast 4 december. Vi arbetar med löpande urval.
Bakgrundskontroller kan förekomma.
Av kommunikation- och kvalitetssäkringsskäl ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via vårt system och inte via e-post. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Syntronic AB
(org.nr 556247-3305), https://www.syntronic.com Arbetsplats
Syntronic Kontakt
Linda Pettersson lipexb@syntronic.com Jobbnummer
9587395