Mjukvaruutvecklare (Hårdvarunära)
2026-03-27
Publiceringsdatum2026-03-27Om tjänsten
Nu söker vi en mjukvaruutvecklare till ett uppdrag hos en tekniskt ledande aktör inom avancerade elektroniksystem. Här får du vara med och bygga och vidareutveckla den mjukvara som testar produkter innan de tas i bruk inom exempelvis flyg- och marina system.
Du blir en del av en sektion som utvecklar kompletta testsystem - från hårdvara och testfixturer till mjukvaruplattformar och databaskopplingar. Testningen är affärskritisk och sker ofta på avancerade produkter i mindre serier, där kvalitet och tillförlitlighet är avgörande.
Om rollen
Rollen har särskilt fokus på att stärka mjukvarusidan. Du arbetar med utveckling av nya testprogram, vidareutveckling av befintliga system samt modernisering av äldre plattformar. En viktig del är integration mellan testmotorer, databaser och närliggande system, samt migrering från äldre Java-baserade lösningar till moderna, containerbaserade plattformar i C#/.NET.
Arbetet sker i en miljö där flera system samverkar parallellt. Du rör dig genom hela testkedjan - från instrumentstyrning och testlogik till datalagring och produktionsnära system.
Efter det första året förväntas du självständigt kunna ta ansvar för ett eller flera testprogram samt bidra aktivt till plattformsutveckling och integrationsarbete.
Rollen erbjuder en bred teknisk variation där du arbetar nära både hårdvara och mjukvara, äldre och moderna system, samt ser konkreta resultat av ditt arbete inom relativt korta tidsramar.
Din kompetens
Skallkrav:
Erfarenhet av mjukvaruutveckling i Java eller C#/.NET (Core 5+)
Erfarenhet av versionshantering, exempelvis Git
Grundläggande förståelse för eller erfarenhet av CI/pipelines (t.ex. Jenkins eller GitHub Actions)
God vana av att arbeta i Windows-miljö
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Möjlighet att genomgå registerkontroll nivå 2
Meriterande är erfarenhet av microservices, REST API:er och PubSub-protokoll såsom MQTT, arbete i Eclipse RCP, förståelse för nätverksprotokoll, frontendutveckling i TypeScript/React, databaser som MongoDB eller SQL, Linux samt containerteknik som Docker eller Podman. Även kunskap inom mätteknik eller elektronik är värdefullt.
Vi ser att du har en bred teknisk förståelse och trivs i en roll där du får kombinera arkitektur, integration och utveckling. Du samarbetar gärna över funktioner och discipliner och bidrar med struktur i miljöer där både äldre och moderna system samsas. En nyfiken och lösningsorienterad inställning är viktig, liksom förmågan att driva arbetet framåt utan att fastna i detaljer.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Denna tjänst innebär krav på svenskt medborgarskap.Övrig information
Lön: Fast månadslön Omfattning: Heltid, tillsvidare Start: Enligt överenskommelse Placeringsort: Järfälla
Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
Procruitment är Sveriges enda karriärbyrå inom IT, tech och engineering som genom proaktiv rekrytering förenar attraktiva arbetsgivare med människor som delar samma mål och ambitioner. Oavsett om du är en erfaren ledare eller om du ska ta ditt första steg ut i karriären hjälper vi dig att nå dina karriärmål - samtidigt som vi bryr oss om dig, din resa och att du mår bra längs vägen.
Procruitment är stolta vinnare av Recruitment Awards och är utsedda till Årets Rekryteringsföretag och Årets Raket samt Gasellföretag 2024 av Dagens Industri.
Sista dag att ansöka är 2026-09-23
