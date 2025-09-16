Mjukvaruutvecklare

Vipas AB / Datajobb / Jönköping
2025-09-16


Har du vad som krävs för att lyckas i IT-konsultvärlden? VIPAS AB söker nya talanger för spännande projekt inom telekom, automotive, retail och bank!
Om VIPAS: Vi erbjuder skräddarsydda lösningar med den senaste tekniken som Java och Python. Hos oss får du chansen att utvecklas och växa i en innovativ miljö

Dina arbetsuppgifter
Vi eftersöker en utvecklare som kan med kort varsel ansluta sig till och bli snabbt bli produktiv i ett befintligt team. Expertisen kring att utveckla flygkritisk mjukvara finns inom teamet men det förväntas en att man tidigare jobbat i större projekt med en mer traditionell kravbaserad utvecklingsmetodik. Arbetet består av att jobba med kravnedbrytning och implementering.
Omfattning krav: 100% on site in Jönköping
Skallkrav:
Nivå 4 minst 8-12 års erfarenhet inom aktuellt område på heltid (mycket djup/hög kompetens eller generalist kompetens)
Embedded C programming.
Jobbat med säkerhetskritisk mjukvara.
Kravbaserad utveckling.
Vana av att jobba systematiskt med krav och implementation
Har meriterade erfarenheter av att fullföljt större projekt

Meriterande:
Jobbat enligt DO178 B/C
Jobbat med CAN och/eller AFDX nätverk.
Jobbat med Gateway funktionalitet

Varför VIPAS? Vi erbjuder attraktiva anställningspaket och möjligheter att arbeta i olika branscher. Om du har drivet och söker nya utmaningar, ansök nu!
Ansök nu: Skicka ditt CV till kumud@vipas.se (Endast för kandidater med svensk PR eller arbetstillstånd).
Ansök direkt - vi rekryterar löpande!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

