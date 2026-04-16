Mjukvarutestare
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld!
Din roll
Vi söker en mjukvarutestare till vårt team i Arboga. Här arbetar du nära krav, test och systemutveckling för att säkerställa att lösningarna fungerar som avsett och uppfyller ställda krav. Du bidrar till att forma teamets arbetssätt och får möjlighet att utvecklas i en miljö där vi löser tekniska utmaningar tillsammans. Du kommer att vara en del av området Mission Support Equipment som utvecklar markbaserade stödsystem för Gripen. Systemen är centrala i såväl den taktiska som tekniska loopen för att säkerställa hög tillgänglighet och operativ effektivitet.
Som mjukvarutestare hos oss är du en viktig del av teamet och arbetar nära andra testare, utvecklare och systemingenjörer. Du ansvarar för att säkerställa kvalitet och funktionalitet i våra mjukvarulösningar, med fokus på testbarhet genom hela utvecklingsprocessen. Rollen kombinerar praktiskt testarbete med teknisk förståelse, och vi ser gärna att du även har viss programmeringskompetens, främst inom C# och .NET.
Du blir en del av ett erfaret och kompetent team med hög teknisk nivå, där samarbete, kunskapsdelning och engagemang är en naturlig del av vardagen. Teamet arbetar i flera parallella projekt och präglas av en hjälpsam kultur där man stöttar varandra och vid behov bidrar även utanför sin huvudsakliga roll.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattas av:
Säkerställa att krav är möjliga att verifiera och bryta ner dem till testbara delar
Genomföra tester och dokumentera resultat
Kravhantering för mjukvaruutveckling med fokus på testbarhet
Framtagning av testdokumentation, såsom testfallsbeskrivningar och testrapporter
Vidareutveckling och underhåll av testmiljöer
Mjukvaruutveckling i C# och .NET
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom mjukvaruutveckling, systemvetenskap eller liknande, exempelvis från högskola eller yrkeshögskola. Du kan vara i början av din karriär eller ha några års erfarenhet inom området - det viktigaste är att du har ett stort intresse för test och kvalitet samt en vilja att utvecklas.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av eller intresse för att arbeta i kravhanteringsverktyg som DOORS
Erfarenhet av eller intresse för att hantera 3PP-processer
Erfarenhet av mjukvarutestning
Programmeringskunskaper, gärna inom C# och .NET
Kunskap inom databashantering, exempelvis SQL eller MySQL
Intresse för eller erfarenhet av hårdvara
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur du kommer att lyckas och trivas i rollen som mjukvarutestare. Du är nyfiken, framåtlutad och social, och trivs med att samarbeta samt diskutera idéer och lösningar med både testare och utvecklare. Du har ett användarfokus och arbetar gärna nära teamet snarare än på egen hand.
Du är flexibel i ditt arbetssätt och bidrar gärna även utanför din formella roll. Samtidigt har du en god förmåga att se både detaljer och helhet i komplexa system, där du förstår hur små delar påverkar helheten. Vidare är du engagerad, ansvarstagande och prestigelös. Du tar initiativ, trivs med variation och har en stark vilja att lära nytt och driva ditt arbete i mål.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793)
Kungsörsvägen 60 (visa karta
)
732 47 ARBOGA Arbetsplats
Saab AB Kontakt
Contact
Saab AB mia.haaster@saabgroup.com Jobbnummer
9859567