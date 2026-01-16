Mjukvaruarkitekt / Developer Lead till Precio Fishbone
2026-01-16
Är du en erfaren IT-arkitekt som brinner för att omsätta komplexa verksamhetsbehov till skalbara, hållbara och säkra tekniska lösningar? Hos Precio Fishbone får du möjlighet att ta helhetsansvar i spännande projekt, där du kombinerar strategiskt tänkande med praktiskt arkitektarbete i nära samarbete med både kunder och utvecklingsteam.
OM TJÄNSTEN
Precio Fishbone är en ledande IT-specialist med lång erfarenhet av moderna lösningar och hjälper sina kunder att genomföra digitala transformationer på ett effektivt och smidigt sätt. Just nu söker de en erfaren IT-arkitekt med bakgrund inom systemutveckling som vill vara med och forma moderna, hållbara och skalbara lösningar hos deras kunder.
Som arkitekt hos Precio Fishbone får du möjlighet att arbeta i gränslandet mellan teknik och verksamhet, där du ansvarar för att omsätta kundens behov till tekniska lösningar och en tydlig arkitekturvision. Rollen innebär ett helhetsansvar - från strategisk planering till praktisk implementation tillsammans med utvecklingsteamet.
Hos Precio Fishbone erbjuds du:
• En trivsam och familjär arbetsplats
• Flexibla arbetstider
• Möjlighet till personlig och teknisk utveckling
• Spännande projekt hos olika kunder
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-01-16Dina arbetsuppgifter
I rollen som IT-arkitekt ansvarar du för att leda arbetet kring teknisk vision och arkitektur i uppdrag hos kund. Du identifierar arkitekturdrivande krav och omsätter dem till realiserbar teknik samt säkerställer att lösningarna håller hög kvalitet, prestanda och säkerhet.
Du coachar utvecklingsteam, fungerar som ett tekniskt bollplank och samarbetar nära produktägare, verksamhet och andra arkitekter. Du arbetar i agila miljöer och ser till att lösningarna är hållbara över tid.
VI SÖKER DIG SOM
• Har minst fem års arbetslivserfarenhet som arkitekt/lead i komplexa IT-projekt
• Har djup erfarenhet av systemutveckling och modern mjukvaruarkitektur, gärna med metoder som domändriven design (DDD), event sourcing och cloud native-principer
• Har arbetat med mikrotjänster, meddelandeköer och förstår hur man bygger skalbara och robusta system
• Har goda kunskaper inom databaser (både relationsdatabaser och NoSQL) och hur datamodellering påverkar prestanda och affärslogik
• Har erfarenhet av .NET och gärna Azure, samt är van att arbeta i DevOps-flöden med CI/CD, Infrastructure as Code och containers
• Har förståelse för hur moderna frontendramverk som React eller Angular samspelar med arkitekturen
• Har ett naturligt säkerhetstänk och gärna erfarenhet av OWASP Top 10 eller liknande säkerhetsarbete
• Är flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• Är certifierad IT-arkitekt eller Developer Lead, eller har ambitionen att bli det
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
För att lyckas i rollen ser vi att du är kommunikativ och pedagogisk, med förmåga att förklara komplexa tekniska frågor på ett tydligt sätt. Du är lösningsorienterad och tar ansvar för att driva projekt framåt, samtidigt som du har ett strategiskt perspektiv och kan fatta genomtänkta beslut. Du är noggrann och kvalitetsmedveten, med ett öga för detaljer som säkerställer hållbara och robusta lösningar.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer om Precio Fishbone här. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114797". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9687319