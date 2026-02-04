Miva söker Arbetsmiljösamordnare
2026-02-04
Vill du bidra till ett tryggt arbetsliv i en verksamhet som är avgörande för samhället - varje dag, året runt?
Vatten och avlopp är tillsammans med avfall och återvinning vår vardag.
Våra huvuduppgifter är konkreta, men det är också i vår bransch som de stora satsningarna görs. Det behövs eftersom en viktig del av vår infrastruktur ska fungera både idag och långt in i framtiden.
Vatten är världens viktigaste livsmedel och vi har ett ansvarsfullt uppdrag för att det ska gå en ren och frisk framtid till mötes i många miljoner år till. Därför behöver vårt arbete hela tiden utvecklas i takt med nya förutsättningar och utmaningar.
Nu söker vi en arbetsmiljösamordnare som vill fortsätta och vidareutveckla vårt förebyggande arbetsmiljöarbete, så att våra medarbetare kan arbeta säkert, hälsosamt och hållbart - idag och i framtiden.
Om rollen
Som arbetsmiljösamordnare hos Miva är du en central och stödjande resurs i både det strategiska och operativa arbetsmiljöarbetet. Du arbetar nära chefer, skyddsorganisation, HR och andra stödfunktioner, och bidrar till att arbetsmiljöfrågorna är en naturlig del av verksamhetens vardag.
Tjänsten är placerad på enheten Kvalitet och miljö, som ingår i avdelningen Styrning och samordning. Här samlas kompetens inom bland annat kvalitet, säkerhet, arbetsmiljö, miljö, fastighet, IT/digitalisering, HR, ekonomi och inköp - med ett gemensamt uppdrag att stödja kärnverksamheten.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för att utveckla, samordna och följa upp Mivas arbetsmiljöarbete. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att:
- ansvara för att bolagets styrande dokument inom området är aktuella, till exempel policys, riktlinjer, handlingsplaner samt arbetsmiljö- och miljödelegeringar.
- stödja chefer och verksamhet i det systematiska och förebyggande arbetsmiljöarbetet
- leda och medverka i riskanalyser, utredningar och uppföljningar
- sammanställa, analysera och rapportera arbetsmiljöstatistik
- ha ett övergripande ansvar för bolagets process för rapportering och uppföljning av risker och avvikelser genom systemet IA
- vara sammankallande i skyddskommitté samt delta i skyddsronder vid behov
- vara ett stöd inom bolaget vid kontakt med myndigheter inom arbetsmiljöområdet
- stötta HR i rehabiliteringsprocesser
- driva och utveckla Mivas friskvårds- och hälsofrämjande arbete
- arbeta med implementering av relevanta AFS:ar och hantering av kemikalieregister
- planera och genomföra interna utbildningar inom arbetsmiljöområdet
Vem söker vi?
Krav för rollen
Vi söker dig som vill arbeta långsiktigt och förebyggande med arbetsmiljö i en samhällsviktig verksamhet. Du har förmåga att skapa struktur, bygga förtroende och omsätta regelverk till praktiskt stöd i vardagen.
Som person arbetar du strukturerat, tar ansvar för ditt uppdrag och har lätt för att samarbeta med olika roller i organisationen. Du är lyhörd, lösningsorienterad och trygg i att ge stöd och vägledning i arbetsmiljöfrågor. Vi värdesätter också vilja att utvecklas i rollen och erbjuder god samverkan och stöd för att lyckas i uppdraget
Vi ser att du:
- har relevant eftergymnasial utbildning inom arbetsmiljö, hälsa, säkerhet eller motsvarande (YH, högskola eller universitet)
- har några års erfarenhet av arbete med arbetsmiljöfrågor, gärna från verksamheter med höga krav på säkerhet och regelefterlevnad, till exempel inom offentlig verksamhet, industri eller annan samhällsviktig verksamhet
- har god kunskap om systematiskt arbetsmiljöarbete och tillämplig lagstiftning
- kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift, då rollen innebär dokumentation, rapportering och samverkan med chefer, skyddsorganisation och myndigheter
- B-körkort
Meriterande
- erfarenhet från vatten, avfall, återvinning eller annan samhällsviktig verksamhet
Vi är Miva, Miva är vi
Mivas verksamhet är en av grundpelarna i samhället, vilket gör vårt arbete viktigt och meningsfullt. Vi erbjuder en stimulerande och kreativ miljö, tydliga och mätbara mål samt realistiska krav och utmaningar som lägger grunden för att kunna göra ett bra arbete. Genom delaktighet och ansvar medverkar du till verksamhetens utveckling.
Utifrån våra årliga medarbetarundersökningar kan vi stolt konstatera att personalen mår bra och trivs hos oss. Möjligheten till balans mellan arbete och fritid är stor. Det gör också att viljan att rekommendera oss som arbetsgivare är hög.
Våra kunder trivs också med oss. År efter år får vi höga betyg i våra kundundersökningar. Det är inget vi tar för givet, men vi är övertygade om att våra engagerade medarbetare spelar en stor roll för att allas vardag ska fungera. Varje dag, året runt.
Mångfald och inkludering
För oss är det viktigt att alla känner sig välkomna och respekterade. Vi ser varje medarbetare som en unik resurs och strävar efter en arbetsplats fri från diskriminering, där olika erfarenheter och perspektiv tas tillvara.
Anställningsvillkor
Tillträde: Enligt överenskommelse
Tjänstgöringsgrad: 100 %, tillsvidareanställning
Säkerhetsprövning och alkohol- och drogtest genomförs i samband med anställning.
Daniel Nordström, avdelningschef Styrning och samordning, daniel.nordstrom@miva.se
0660-330331
Facklig representant för Vision Marie Wågberg, tfn. 0660-33 04 38
Välkommen med din ansökan senast den 22 februari 2026 men avvakta inte till dess att skicka in din ansökan då urvalet sker löpande under ansökningstiden.
Vi har gjort vårt mediaval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med företag/försäljare av rekryteringstjänster och annonser.
Om Miva
Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB (Miva) är ett helägt kommunalt bolag som ansvarar för vatten och avlopp samt avfall och återvinning i Örnsköldsviks kommun. Vi producerar, distribuerar och säljer dricksvatten samt tar hand om och renar avloppsvatten. Vi ansvarar även för att samla in, behandla och transportera bort kommunens hushållsavfall. Miva har drygt 115 medarbetare och omsätter cirka 200 miljoner kronor. Våra ledstjärnor är engagerade medarbetare, långsiktigt miljöansvar, nöjda kunder och effektiv resursanvändning. Miva och Örnsköldsviks kommunkoncern ingår i ett finskt och samiskt förvaltningsområde. Ersättning
