Miljövärd till Karlskrona
2025-12-16
Välkommen till Victoriahem, ett fastighetsbolag där både hyresgäster och personal trivs! Att vi har kommit så här långt är tack vare alla drivna, engagerade och kunniga medarbetare. Vår arbetsmetod är frihet under ansvar, tillsammans med en prestigelös anda som gör att vi vågar tänka nytt och prova nya idéer. Vi tar idag hand om ca 40 000 familjers hem och vi fortsätter växa. Nu söker vi en serviceinriktad miljövärd till vårt fastighetsbestånd i Karlskrona. Är du är en person med driv och motivation att ta dig in på arbetsmarknaden igen? Då vill vi höra från dig! Skicka in din ansökan redan idag, urval sker löpande!
Om tjänsten Rollen som miljövärd är en del av vårt Miljövärdsprogram och är en tidsbegränsad anställning på upp till 18 månader. I rollen kommer du arbeta med tillsyn och renhållning i och kring fastigheterna, och du kommer även ansvara för att det är snyggt och rent på de gemensamma ytorna. Rollen kräver att du är social och serviceinriktad för att på ett bra sätt kunna upprätthålla goda kontakter med hyresgäster, leverantörer och underentreprenörer.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av:
Yttre skötsel med renhållning av gårdsmiljöer
Ta hand om fastighetens allmänna ytor såsom sophantering, trapphus, källare och tvättstugor
Tillsyn i och kring fastigheterna - se till så att det är rent och snyggt
Enklare reparationer av exempel sittplatser, lekplatser och garage- och parkeringsplatser
Lättare målningsarbeten Publiceringsdatum2025-12-16Profil
För att vara aktuell för tjänsten så ska du inneha B-körkort och vi ser gärna att du är boende hos oss på Victoriahem. Som person är du ansvarstagande, flexibel och självgående i det dagliga arbetet. Du är bra på att skapa goda relationer, gillar att vara utomhus och trivs med stundtals fysiskt ansträngande arbete. Erfarenhet och/eller utbildning inom området är meriterande, men inte ett krav. I den här tjänsten så värderar vi personlighet, motivation, och drivkraft för tjänsten högt.
Vi erbjuder
Victoriahem är ett bolag med korta beslutsvägar där frihet under ansvar gäller. Du kommer att få en självständig roll där du kan bidra med din kompetens och ambition till bolaget. Vi kommer utmana och stötta dig i din utveckling. Vi är ett ungt bolag med stora tillväxtplaner och vi utvecklas dagligen som individer och som bolag.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Karlskrona
Bakgrundskontroll är en del av rekryteringsprocessen
Välkommen med din ansökan här via vår karriärsida. Urval och intervjuer sker löpande så vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt. Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta vår områdeschef Boel Petersson på boel.petersson@victoriahem.se
.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-06-04
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Victoriahem AB
(org.nr 556695-0738) Arbetsplats
Victoriahem Kontakt
Katarina Björnström katarina.bjornstrom@victoriahem.se Jobbnummer
9647221