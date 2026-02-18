Miljöspecialist
2026-02-18
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förvaltning. Kontoret är även förvaltning åt integration- och arbetsmarknadsnämnden samt vatten- och miljönämnden.
Vi arbetar med ett helhetsperspektiv, nära den politiska ledningen, med målet att på bästa sätt ge stöd och service till Kalmar kommuns politiska organisation, bolag samt förvaltningar och till allmänheten. Kommunledningskontoret består drygt 300 medarbetare inom 14 olika verksamheter. Kommunledningskontoret arbetar inom ett brett spektrum av områden och förvaltningen har flera tjänster med specialistkompetenser. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med trygghetsfrågor, föreningsliv och civilsamhälle. Vi är en förvaltning i ständig utveckling - allt för att göra Kalmar ännu lite bättre. Välkommen till oss!
Varje dag under hela året spelar Mark och exploatering en central roll i Kalmars tillväxt och utveckling i nya bostadsområden, parker, torg, vägar och broar, samtidigt som vi skapar förutsättningar för framtidens boende och näringsliv i egenskap av markägare.
Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en välfungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv.
Vi söker dig som vill arbeta som specialist inom förorenade områden och vill driva dessa frågor inom Exploateringsförvaltningens verksamhetsområde. Tillsammans arbetar vi för att uppnå stadens höga miljö- och klimatmål i utvecklingen av Kalmar stad.Publiceringsdatum2026-02-18Arbetsuppgifter
Som specialist bidrar du med miljökompetens till hela mark och exploatering i dess verksamhet samt i andra projekt som kan beröra även andra förvaltningar i kommunen. Du kommer att arbeta brett med frågor som rör förorenade områden ur såväl tekniska som juridiska och ekonomiska perspektiv. Även andra frågor inom miljöbalksområdet kan ingå i arbetsuppgifterna. I rollen ingår både att ge stöd och rådgivning samt att driva och bevaka miljöfrågor i projekten. Du kommer samverka med bland annat tekniska förvaltningen, samhällsbyggnadskontoret och Kalmar vatten. Det kan även vara aktuellt att delta i eller driva utvecklingsprojekt som rör förorenade områden.
I rollen som specialist ingår att bedöma markens status och ta fram utredningar. Arbetet inkluderar såväl att granska konsulters utredningar, riskbedömningar och åtgärdsförslag som att ta fram dessa underlag själv. Du kommer göra och granska ekonomiska kalkyler samt bedöma ekonomiska konsekvenser utifrån markmiljön. Vidare stöttar du projekten vid upphandling av konsultutredningar samt åtgärder och entreprenader inom markmiljö och bidrar till förfrågningsunderlag samt utvärderar offerter. Du kan också fungera som stöd i samband med upprättande av genomförandeavtal och kostnader som ska regleras efter utförd byggnation och enligt avtal.
Tjänsten är placerad på mark- och exploatering på Kommunledningskontoret. Du kommer att ingå i en verksamhet med cirka 25 kollegor med hög kompetens inom olika områden. Vi anser det viktigt att hjälpas åt och med våra gemensamma kunskaper når vi längre.Kvalifikationer
Vi söker dig med relevant akademisk examen motsvarande kandidat/magister/masternivå exempelvis civilingenjör eller naturvetare inom till exempel miljöteknik, geovetenskap eller liknande områden med gedigen erfarenhet från förorenade områden och med god kunskap om relevant lagstiftning, avhjälpandeåtgärder, masshantering, kostnads- och ansvarsreglering.
Du har även kompetens eller erfarenhet av beställnings- och upphandlingsarbete och kan leverera effektiva resultat både självständigt och i samarbete med andra. Du har god datorvana, arbetar obehindrat i Microsoft 365 och har erfarenhet av GIS-verktyg. B-körkort krävs för rollen.
Det är meriterande med erfarenhet från kommunal verksamhet och stadsutveckling samt erfarenhet av projektering och byggskede.
I rollen arbetar du självständigt och strukturerat. Du är analytisk och med din kunskap och erfarenhet inom förorenade områden kan du föreslå lösningar och ge råd. Tjänsten innebär förutom internt samarbete, många kontakter med konsulter, entreprenörer samt andra förvaltningar och myndigheter. Det är därför viktigt att vara samverkande och att ha god kommunikativ och pedagogisk förmåga. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning.
