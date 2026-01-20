Miljöspecialist
Cytiva Sweden AB / Hälsoskyddsjobb / Uppsala Visa alla hälsoskyddsjobb i Uppsala
2026-01-20
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cytiva Sweden AB i Uppsala
, Solna
, Umeå
eller i hela Sverige
Bli del av något större
Är du redo att ta din potential till nästa nivå och göra verklig skillnad inom Life Science, diagnostik och bioteknik?
På Cytiva, ett av Danahers 15 dotterbolag, räddar vårt arbete liv. Hos oss blir du del av en kultur som präglas av gemenskap och tillhörighet där ditt unika perspektiv spelar roll. Med hjälp av Danaher Business System omvandlar vi idéer till konkreta lösningar.
Att arbeta på Cytiva innebär att ligga i framkant av att utveckla nya sätt att förbättra människors hälsa. Våra kunder bedriver allt från grundläggande biologisk forskning till att utveckla innovativa vacciner, nya läkemedel och cell- och genterapier.
På Cytiva får du chansen att utvecklas tillsammans med oss och göra verklig skillnad för människor världen över. Ta chansen att bli del av något större.
Läs mer om Danaher Business System som gör allt möjligt.
Vi söker just nu efter vår nästa Miljöspecialist till avdelningen för miljö, hälsa och säkerhet (EHS) på Cytivas produktionsanläggning i Uppsala. Som Miljöspecialist hos oss blir du del av det lokala EHS-teamet bestående av ett 20-tal experter inom en rad EHS-områden så som yttre miljö, arbetsmiljö, processäkerhet, kemikaliehantering och företagshälsovård.
I denna roll blir du del av ett tvärfunktionellt team med flera spännande kontaktytor på en Seveso-klassad produktionsanläggning där du ansvarar för att driva frågor kopplade till framförallt förorenad mark, dag- och grundvatten, kemikalier och avfall. Cytiva Uppsala är även certifierad enligt ISO 14001.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Utforma strategi för frågor kopplade till hantering av föroreningar i vatten och mark och driva detta arbete framåt
Utveckla rutiner och instruktioner för avdelningen och siten.
Hantera myndighetskontakter.
Säkerställa att företaget följer gällande lagkrav och tillstånd avseende markfrågor.
Stödja kollegor på EHS-avdelningen och övriga delar av företaget i både dagliga och strategiska miljöfrågor och projekt.
Agera bollplank och stöd i frågeställningar internt på EHS-avdelningen.
Genomföra händelseutredningar.
Arbeta med ständiga förbättringar tillsammans med övriga delar av företaget.Publiceringsdatum2026-01-20Profil
Högskoleutbildning inom kemi- eller miljöområdet.
Erfarenhet av riskbedömningar, masshantering, åtgärdsutredningar och mark och grundvattensanering.
Erfarenhet från infrastrukturprojekt, industriprojekt, anläggningsentreprenader, eller exploateringsuppdrag.
Erfarenhet och kunskap kring miljölagstiftning, myndighetskontakter och tillståndsprocesser.
Kunskap om ledningssystem, egenkontrollprogram och miljösamordning i projekt.
Kommunicerar flytande på både svenska och engelska.
Det är även meriterande om du även har:
Erfarenhet från områdena projektledning och upphandling av entreprenörer och erfarenhet från kemisk industri.
Vi ser gärna att du som söker är en organiserad och strukturerad problemlösare med god förmåga att förklara och förankra olika beslut. Du är en skickig kommunikatör som har lätt för att ta initiativ och klarar av att hantera frågeställningar på ditt område med en hög grad av självständighet. Du trivs i en föränderlig miljö med högt tempo driver gärna förändrings- och förenklingsarbete i samverkan med andra.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. För frågor rörande den här tjänsten vänligen kontakta rekryterande chef Marcus Roos på marcus.roos@cytiva.com
. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cytiva Sweden AB
(org.nr 556108-1919)
Björkgatan 30 (visa karta
)
751 84 UPPSALA Arbetsplats
Cytiva Sverige AB Jobbnummer
9695455