Miljöskydd
2025-12-15
, Kungsör
, Köping
, Hallstahammar
, Eskilstuna
Västra Mälardalens Myndighetsförbund är ett kommunalförbund med Arboga och Kungsörs kommuner som medlemmar. Förbundets uppgifter är att utföra kommunernas uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt uppgifter inom plan- och bygglagens område. Förbundet ansvarar också för kommunernas energirådgivning.
Förbundets kontor är förlagt till Arboga i trevliga lokaler i Högskolecentrum, nära Arboga järnvägsstation. Arboga har goda pendlingsmöjligheter med tåg (25 min från Örebro, 30 min från Västerås och 25 min från Eskilstuna). Förbundets kontor har två enheter, miljö- och hälsoskyddsenheten och bygglovenheten samt en central administration. Totalt har förbundet 18 anställda.
Att arbeta på förbundet innebär att man har flextid, möjlighet att arbeta på distans två dagar/vecka, en friskvårdstimma/vecka och ett eget kontor
Tjänstens arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifter är tillsyn, handläggning och prövning inom miljöbalkens områden miljöfarliga verksamheter och lantbruk. Även andra arbetsuppgifter inom miljöskyddsområdet kan bli aktuellt.
I arbetet ingår också att lämna råd och upplysningar. Arbetet är självständigt men du arbetar i nära samarbete med övriga på miljö- och hälsoskyddsenheten. Detta för att ha samsyn samt uppnå en hög kvalitet med professionell och rättssäker handläggning.
Kvalifikationer för tjänsten
Vi söker dig med universitets/högskoleutbildning inom miljö- och hälsoskyddsområdet eller annan universitets/högskoleutbildning som av arbetsgivaren bedöms likvärdig. Du har tidigare arbetat som miljö- och hälsoskyddsinspektör och har erfarenhet av myndighetsutövning inom miljöbalkens område. Du är van att jobba i digitala miljöer.
Du har god samarbetsförmåga och är bra på att arbeta självständigt. Du kan planera, organisera och utföra arbetet på ett effektivt och rättssäkert sätt. Helhetstänk och förmåga att följa ett projekt från idéstadiet till slutförande är bra egenskaper.
Arbetet förutsätter att du har god förmåga att möta människor i olika situationer och kan formulera dig väl i både tal och skrift. Att arbeta som inspektör innebär många kontakter med verksamhetsutövare, myndigheter och allmänhet varför stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Körkort B (manuellt) krävs.
Tjänsten är tillsvidare. Tillträde enligt överenskommelse.
Fast lön. Vi tillämpar individuell lönesättning.
Vid all rekrytering tillämpar vi Arboga kommuns likabehandlingsplan.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/104". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Mälardalens Myndighetsförbund
(org.nr 222000-2881) Kontakt
Förbundschef
Eva Carlstedt Ståhl Eva.Stahl@vmmf.se 0589-67 02 51 Jobbnummer
