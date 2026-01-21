Miljöinspektör
2026-01-21
Är du en miljöinspektör med erfarenhet av arbete med små avlopp? Vi söker en öppen, nyfiken och modig kollega. Välkommen med din ansökan redan idag!
Om arbetsplatsen
Vi vill välkomna dig till miljöförvaltningen, en arbetsplats där din insats gör skillnad för både stadens invånare, företagare och vår planet. Vi är runt 80 medarbetare som arbetar för god hälsa, säkra livsmedel och en miljömässigt hållbar utveckling. Vi vill att det ska vara lätt att göra rätt för Helsingborgs verksamheter och enkelt att leva hållbart i staden.
Som miljöinspektör kommer du arbeta med kollegor på avdelningen för miljö- och hälsoskyddstillsyn. Tillsammans arbetar vi för att skapa förutsättningar för god hälsa och miljömässigt hållbar utveckling genom tillsyn, miljöövervakning, rådgivning och samverkan.Publiceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
Du kommer tillsammans med kollegor arbeta med handläggning och tillsyn av små avlopp samt tillsyn på miljöfarlig verksamhet. Du kommer ingå i vår servicegrupp som arbetar med avfallsdumpningar, olyckor eller bränder med utsläpp och sanering som följdåtgärder.
Vad vi erbjuder
Vi är en arbetsplats med högt medarbetarengagemang som värdesätter samarbete och tror att vi genom att arbeta tillsammans med andra uppnår resultat. Vi tänker nytt och bidrar med smarta lösningar för att hantera stadens utmaningar. Vi arbetar flexibelt och aktivitetsbaserat och har kontor på bästa läge i Oceanhamnen. Kvalifikationer
Du är utbildad miljöinspektör eller har examen från en annan högskoleutbildning som kan anses vara likvärdig. För tjänsten vill vi att du har erfarenhet av att arbeta med tillsyn och handläggning av små avlopp samt gärna även tillsyn av miljöfarlig verksamhet. Vi lägger stor vikt på dina personliga egenskaper. Du tycker om att ge service och är bra på att kommunicera både muntligt och skriftligt. Du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Arbetet kräver att du har körkort för personbil.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Innan anställning på miljöförvaltningen begär vi att du visar upp ett utdrag, i oöppnat kuvert från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett utdrag för att påskynda processen:https://polisen.se/tjansertillstand/belastningsregistret
Sista dag att ansöka är 2026-02-22. Urval sker löpande.
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Tillträdesdatum: 2026-06-01 eller enligt överenskommelse.
Antal tjänster: 1
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller legitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Fackliga företrädare:https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/ Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Avdelningschef
Lena Åkesson lena.akesson2@helsingborg.se 042-105114 Jobbnummer
