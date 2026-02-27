Miljöinspektör - vikariat
Haparanda kommun / Hälsoskyddsjobb / Haparanda Visa alla hälsoskyddsjobb i Haparanda
2026-02-27
, Kalix
, Övertorneå
, Överkalix
, Luleå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Haparanda kommun i Haparanda
Välkommen till samhällsutvecklingsförvaltningen - hjärtat av Haparandas framtid! Vi ansvarar för bygg- och miljö, kultur- och fritid, tekniska frågor, utveckling och näringsliv. Tillsammans skapar vi ett hållbart och attraktivt Haparanda för alla som bor, verkar och besöker kommunen.
Hos oss arbetar vi med att tillgängliggöra, underhålla, förvalta och utveckla kommunens fysiska miljö, infrastruktur och transporter. Vårt mål är att skapa ett Haparanda där invånare, företagare och besökare trivs och frodas.
Vi söker nu engagerade och kreativa medarbetare som vill vara med och forma framtidens Haparanda. Här får du möjlighet att göra skillnad på riktigt, i en dynamisk och inspirerande arbetsmiljö. Är du redo att ta nästa steg i din karriär och bidra till en hållbar framtid?Arbetsplatsen
Är du en samarbetsinriktad miljöinspektör som vill ingå i ett arbetslag där du har stora möjligheter att utvecklas? Då kan det vara dig vi söker!
Bygg- och miljöenheten inom samhällsutvecklingsförvaltningen består av ett team på åtta personer. Vi ansvarar för prövning och tillsyn inom miljö, bygg, planer, livsmedel och alkohol- och tobakstillsyn. Vi är en arbetsplats med hög servicenivå, bra tempo och stor arbetsglädje!
Vårt mål är att skapa en trygg och hållbar miljö för alla invånare, samtidigt som vi erbjuder högkvalitativ service och stöd till både företag och privatpersoner. Arbetet innebär många kontakter med kommuninvånare och företagare, men också med politiker och andra tjänstepersoner i kommunen. Vi lägger vikt vid att ge information och vägledning till både företag och privatpersoner. Vi arbetar nära tillsammans och hjälps åt i aktuella ärenden.Publiceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
Vi söker en miljöinspektör som kommer att arbeta med tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Som miljöinspektör planerar och genomför du tillsynsbesök för att säkerställa att verksamheter följer dessa lagar. Arbetet är varierande och inkluderar både kontors- och fältarbete. Du kommer att informera företag och allmänheten om relevanta regler och krav. Du arbetar både självständigt och i samarbete med dina kollegor. Vi är en liten enhet där vi stöttar varandra.
För tjänsten har vi som mål att optimera innehållet i arbetsuppgifter för både miljöbalkstillsynen och livsmedelstillsynen efter intresse, kompetens och förvaltningens behov. Arbetet är omväxlande och du har stor möjlighet att påverka hur arbetet planeras och bedrivs.
Kvalifikationer
Vi söker dig som uppskattar ett omväxlande arbete som inkluderar både kontorsarbete och fältarbete. Som miljöinspektör kommer du att ha mycket kontakt med företagare, allmänheten, andra myndigheter och kollegor. Du blir en viktig del av vår arbetsgrupp och trivs med att samarbeta och bidra till en positiv arbetsmiljö. Du är kreativ och analytisk, delar gärna med dig av din kunskap och bidrar till en lärande organisation. Din förmåga att ta ansvar och prioritera olika arbetsuppgifter är avgörande i rollen som inspektör. Vi värderar dina personliga egenskaper högt!
Det kan vara en fördel att ha en utbildning med naturvetenskaplig inriktning eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
För tjänsten krävs B-körkort.
Anställningen är ett vikariat på 12 månader med möjlighet till förlängning.
Vi går igenom ansökningarna fortlöpande så skicka in din ansökan redan idag!
Mer information om vår organisation och kommun hittar du på haparanda.se och nykommun.se (https://www.haparanda.se)
(https://www.nykommun.se/kommun/haparanda/)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haparanda kommun
(org.nr 212000-2775) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Haparanda Kommun Kontakt
Miljö- och byggchef
Mia Jakobsson mia.jakobsson@haparanda.se vxl. 092226000 Jobbnummer
9769161