Miljöingenjör
2025-10-27
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
Vill du utveckla miljöarbetet på ett innovativt bolag där hållbarhet är kärnan i affären? Nu söker Sunpine en Miljöingenjör som vill ta en ledande roll i att driva miljöarbetet framåt.
Världen behöver snabbt fasa ut sitt beroende av fossila drivmedel till fördel för mer hållbara alternativ. Det här är grunden till Sunpines affär. Sunpine är världens största producent av Råtalldiesel, en viktig ingrediens i framtidens bränslemix.
Idag befinner vi oss i ett intensivt utvecklingsskede där hållbar tillväxt, hög produktionseffektivitet och miljöledarskap går hand i hand. Vår Miljöingenjör får en central roll i att säkerställa att vi uppfyller gällande miljökrav på vår expansionsresa och kommer att bidra till vår fortsatta utveckling på området.
Som Miljöingenjör ansvarar du för att följa upp och utveckla Sunpines egenkontrollprogram för miljö. Du håller i internutbildningar och entreprenörsutbildningar med miljöanknytning, driver miljötillståndsprocessen och säkerställer korrekt avfallshantering. Du följer också upp registreringar inom EU:s kemikalielagstiftning REACH samt deltar i och driver miljörelaterade projekt. Tjänsten rapporterar till Hållbarhetschefen.
Vi söker dig som har en miljövetenskaplig högskole- eller universitetsutbildning eller motsvarande. Du bör ha erfarenhet av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken samt av arbete inom ramen för Seveso-lagstiftningen. Utöver det ser vi gärna att du har arbetat med miljötillståndsprocesser samt att du har god kännedom om avfallslagstiftningen och REACH-lagstiftningen.
Som person är du självgående, strukturerad, kvalitetsmedveten och har lätt för att samarbeta. Du trivs i en roll där du får ta initiativ och är bekväm med att kommunicera på både svenska och engelska.
Tjänsten är placerad i Piteå. Vi erbjuder möjlighet till hybridarbete och har även kontorsplats i Luleå.
Sunpine verkar i en internationell, modern och processinriktad miljö. Här får du stort handlingsutrymme och är omgiven av engagerade kollegor på en arbetsplats som har siktet inställt på framtiden.
Hör av dig! Har du frågor? Kontakta gärna vår Hållbarhetschef Ida Wanhatalo. Telefon: 070-283 44 46 E-postadress: ida.wanhatalo@sunpine.se
Vi ser fram emot att höra från dig och tar emot ansökningar fram till den 12 november 2025.
