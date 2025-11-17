Miljöcontroller till verksamheten Hållbarhet
Region Västmanland / Controllerjobb / Västerås Visa alla controllerjobb i Västerås
2025-11-17
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västmanland i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
Vi söker en driven och strukturerad miljöcontroller som vill vara navet i vårt arbete med att minska miljöpåverkan från kemikalier och bidra till en giftfri miljö. Kanske är du vår nya kollega? Hos oss blir du en del av ett kompetent team och får arbeta i en nyckelroll, där ditt arbete har stor betydelse.
Passa på och sök tjänsten redan idag! Publiceringsdatum2025-11-17Dina arbetsuppgifter
Som miljöcontroller får du en central roll i att fortsätta utveckla regionens kemikaliearbete. Du blir systemförvaltare och expert som säkerställer att vi möter både lagkrav och högt ställda miljömål. Du kommer ha ett övergripande ansvar för att organisationens arbete med kemiska produkter och kemikalier i varor är effektivt och i enlighet med gällande lagstiftning. Vi erbjuder en spännande miljö där ditt arbete har stor betydelse för verksamheten, miljön och våra medarbetares hälsa. Du blir en del av ett kompetent team och får möjlighet att delta i viktiga nationella nätverk.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Agera superadministratör för vårt kemikaliehanteringssystem och driva utveckling av systemet i samarbete med leverantören.
• Inventera och hålla ihop det övergripande arbetet kring kemiska produkter.
• Ta fram, uppdatera och kommunicera styrande dokument för hantering och riskbedömning för att stötta verksamheterna i genomförandet.
• Samverka med ansvariga för arbetsmiljö och brandskydd i kemikalierelaterade frågor.
• Driva och följa upp det aktiva utfasningsarbetet av farliga kemikalier och ta fram listor för kemiska produkter och kemikalier i varor.
• Granska kemiska produkter och vara ett stöd vid formulering och utvärdering av kemikaliekrav i upphandlingar.
• Samordna utbildning och stötta verksamheterna i olika frågor.
• Delta i arbetet med att ta fram och följa upp mål, indikatorer och mätetal.
• Ansvara för rapportering till de kommunala vatten- och avloppsreningsbolaget gällande deras uppströmsarbete.
Om arbetsplatsen
Tjänsten är placerad i verksamheten Hållbarhet och tillhör Regionstaben i Region Västmanland. Verksamheten arbetar regionsövergripande för en hållbar utveckling inom den egna organisationen. Vi bidrar med expertkunskaper för att integrera hållbarhet i styrning- och ledningsprocesser, säkerställa förutsättningarna för att regionen arbetar resurseffektivt och stödja verksamheterna i genomförande av hållbarhetsmål. Regionen är ett finskt förvaltningsområde, där verksamheten Hållbarhet samordnar arbetet. Vi hanterar frågor inom miljö och mänskliga rättigheter och hos oss arbetar totalt åtta medarbetare.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet så därför erbjuder vi dig:
• En anpassad introduktion för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• Möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• En arbetsplats för livets olika skeden
• Gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• Friskvårdsbidrag 3000 kr/år
Läs mer om förmånerna här: Dina förmåner - Region Västmanland (regionvastmanland.se) Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen inom miljökemi, kemi, kemiska miljö- och hälsorisker, toxikologi eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig. För tjänsten ser vi att du har erfarenhet av att arbeta med kemikaliehanteringssystem, gärna i en administrativ eller utvecklande roll. Har du vana att arbeta med riskbedömning, inköpsstyrning och upphandling gällande miljökrav är det meriterande. Vidare är det fördelaktigt om du har kunskap inom kemikalielagstiftning som exempelvis Reach, CLP och Miljöbalken. Då tjänsten innebär att hantera olika system och dokumentation behöver du ha goda kunskaper i svenska både i tal och skrift.
För att trivas i rollen ser vi att du har en god förmåga att arbeta strukturerat och hantera flera parallella processer. I ditt arbete är du självgående och initiativtagande samtidigt som du fortsätter vara motiverad tills resultat är uppnådda. Vidare ser vi att du är tillmötesgående och har lätt för att skapa och underhålla relationer. Du är tydlig i din kommunikation och har en god samarbetsförmåga.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning: Heltid, 100%
Arbetstid: Dagtid
Placeringsort: Västerås
Det finns möjlighet att arbeta på distans när verksamheten tillåter.
Tillträde efter överenskommelse. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 30 november 2025.
Intervjuer är planerade att ske på plats i Regionhuset, ingång 4, från och med vecka 49.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: Klicka här
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Regionstabsdirektör
Sophie Andersson sophie.andersson@regionvastmanland.se 021-17 53 50 Jobbnummer
9609119