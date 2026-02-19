Miljöarbetare till återvinningscentral
Valdemarsviks kommun, Verksamhetsområde Samhällsbyggnad / Renhållningsjobb / Valdemarsvik
2026-02-19
Visa alla jobb hos Valdemarsviks kommun, Verksamhetsområde Samhällsbyggnad i Valdemarsvik
Vill du ha ett arbete där du varje dag bidrar till att samhället fungerar? Där naturen finns runt hörnet och beslutsvägarna är korta? Då kan du bli vår nya miljöarbetare!
Valdemarsvik är en skärgårdskommun i södra Östergötland belägen utmed E22. Vi är en kommun som idag har cirka 7 500 invånare. Vi har den lilla kommunens alla fördelar, med närheten till varandra och korta beslutsvägar. Vi har dessutom en enastående natur med skogen och havet. Det händer mycket i Valdemarsviks kommun och inom vår kommunala organisation med cirka 600 medarbetare. Läs gärna mer om vår kommun och vårt arbete på www.Valdemarsvik.se
och ta del av vår planering inför 2027-2028.Publiceringsdatum2026-02-19Arbetsuppgifter
Som miljöarbetare på kommunens återvinningscentral på Bäckadalsgatan kommer du arbeta med att på ett säkert sätt hjälpa medborgarna att värna om miljön när de lämnar och sorterar avfall.
Arbetsuppgifterna på återvinningscentralen innefattar att under öppettiderna vara tillgänglig för kunder samt ha uppsikt över anläggningen. Arbetet är rörligt genom att du aktivt finnas tillgänglig på hela anläggningen för att ge service till kunderna och hjälpa dem att sortera rätt.
I arbetet ingår även omlastning vid vår omlastningsstation för sopbilar.
Arbetetslaget består av 3 stycken miljöarbetare som gemensamt ansvarar för att alla arbetsuppgifter utförs både vardag som helg. Visst administrativt arbete ingår för att beställa hämtning av olika fraktioner.
Anläggningarna behöver också olika typer av tillsyn och städas kontinuerligt. Vi bemöter våra kunder med engagemang och serviceanda. För att ständigt utveckla verksamheten och öka miljönyttan sker löpande
förändringar som kräver en ständig kompetensutveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint miljöintresse och har genomfört en relevant gymnasieutbildning, eller besitter annan erfarenhet medinriktning mot avfallsverksamhet. Tidigare erfarenheter inom avfallsbranschen är meriterande.
Du är van vid att arbeta självständigt men har även god samarbetsförmåga. Det är viktigt att du har lätt för att kommunicera med både kunder och kollegor. Du är ansvarsfull, initiativrik, ordningsam och ditt arbetssätt präglas av noggrannhet med hög service. Du är engagerad och är med glädje ett positivt ansikte utåt för kommunen.
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.
Krav B-körkort
C-CE-körkort och förarbevis för lastmaskin samt fler års erfarenhet är meriterande
ÖVRIGT
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att vi kan kalla till intervju innan ansökningstiden har gått ut.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C306822/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Valdemarsviks kommun
(org.nr 212000-0431) Arbetsplats
Valdemarsviks kommun, Verksamhetsområde Samhällsbyggnad Kontakt
Renhållningschef
Elin Asklöf elin.asklof@valdemarsvik.se 012319140 Jobbnummer
9751132