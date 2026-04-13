Miljöarbetare Mobil askstation
2026-04-13
Publiceringsdatum2026-04-13Om tjänsten
På vår behandlingsanläggning i Högbytorp omvandlar vi restprodukter till resurser - ett viktigt steg i övergången till en cirkulär ekonomi. Som miljöarbetare inom sektionen Askstationen blir du en central del av detta arbete.
Vi söker en engagerad miljöarbetare till vårt team i Högbytorp. Du kommer att arbeta med behandling av flygaska och underhåll. Arbetet sker både självständigt och i nära samarbete med kollegor och arbetsledning.Dina arbetsuppgifter
Tillsammans med dina fem kollegor ansvarar du för att våra behandlingstekniker för aska utförs på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Rollen är varierad och innefattar bland annat:
Kontrollrumsarbete
Dialog med chaufförer
Drift av anläggningen
Praktiskt underhålls- och reparationsarbete utomhus
Tjänsten är i huvudsak schemalagd vardagar kl. 07:00-16:00.Profil
Vi söker dig som trivs med kontrollrumsarbete, underhållsarbete och samordning av inleveranser. Har du kunskaper inom mekaniskt arbete är det meriterande.
Du är självgående, serviceinriktad och har lätt för att skapa goda relationer med både kollegor och kunder. Rollen kräver flexibilitet och initiativförmåga då arbetsuppgifterna kan variera över tid.
För tjänsten krävs:
B-körkort
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Grundläggande dator kunskap
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Kontakt och ansökan
Vill du veta mer? Kontakta sektionschef Mikael Bergström via e-post: mikael.bergstrom@ragnsells.com
.
För att söka tjänsten klickar du på knappen Ansök och registrerar ditt CV. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Skicka därför gärna in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 10-05-2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-121131". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ragn-Sells Recycling AB
Högbytorp Ragnar Sellbergsväg,197 93 Upplands-Bro
197 93 UPPLANDS BRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ragn-Sells Kontakt
HR-specialist
Emma Höglund emma.hoglund@ragnsells.com +46107234124
9850122