Miljöarbetare chaufför
2025-09-01
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
Vill du vara en del av ett team som bygger för en hållbar framtid varje dag?
Välkommen till oss!
Ditt uppdrag som miljöarbetare
Som miljöarbetare chaufför har du en central roll i arbetet med insamling av avfall i Borlänges och Säters kommun. Dina arbetsuppgifter innefattar insamling, tömning och transport av avfall. I vår fordonspark finns sidlastare, baklastande tvåfackbilar och containertömmande sopbilar.
Dina kollegor
Vi erbjuder dig att bli en del av en grupp som varje dag arbetar för ett mer hållbart samhälle. Du kommer att arbeta tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor som arbetar självständigt, tar ansvar och skapar framgång tillsammans. Några ord från din framtida chef Mattias Karlsson:
• "Hos oss på Borlänge Energi får du en viktig roll i vårt arbete för ett mer hållbart samhälle".
Din kompetens
Vi söker dig som har yrkesförberedande gymnasieutbildning och gärna relevant yrkeserfarenhet. För tjänsten krävs körkort B, C och yrkesförarkompetensbevis.
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och samarbetsvillig. Du hanterar stressade situationer på ett lugnt och metodiskt sätt, är ett bra föredöme i trafiken och du strävar efter att ge god service till våra kunder.
Vår arbetsplats
Som anställd på Borlänge Energi erbjuder vi förmåner, som exempelvis friskvårdsbidrag.
Borlänge Energi ägs av Borlänge kommun. Det innebär att vi arbetar för alla Borlängebor och med hela kommunen. Förutom att utveckla och leverera tjänster och produkter inom energi för boende och företag jobbar vi också mot ett klimatneutralt Borlänge.
Vi tror på en arbetsplats med mångfald och jämlikhet där medarbetare med olika erfarenheter utvecklar vår verksamhet tillsammans. Hos oss blir du inte bara anställd, du är en del av ett större uppdrag. Med hållbarhet i varje tanke och handling skapar vi förutsättningar för framtidens Borlänge.
Anställningstyp
Tillsvidareanställning. Vi kan komma att tillämpa provanställning på sex månader.Publiceringsdatum2025-09-01Tillträde
Tillträde i november eller enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag 21 september 2025.
I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på www.rekryteringslots.se
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Borlänge Energi
(org.nr 556005-5385), http://www.borlange-energi.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borlänge Energi Kontakt
Enhetschef Insamling
Mattias Karlsson 0243-73217 Jobbnummer
