Miljöarbetare (50%)
Ragn-Sells Recycling AB / Renhållningsjobb / Helsingborg Visa alla renhållningsjobb i Helsingborg
2025-08-12
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ragn-Sells Recycling AB i Helsingborg
, Landskrona
, Klippan
, Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Vill du göra riktig skillnad varje dag? På Ragn-Sells är det exakt det vi gör, oavsett vilken position du har. Vi är ett familjeföretag i tredje generationen med erfarenheten i ryggen och blicken mot morgondagens innovationer. Hos oss får du vara med och forma en cirkulär framtid där vi minskar behovet av att bryta nya råvaror och istället använder det vi redan har - om och om igen.Till vår verksamhet City Services i Helsingborg, Väla Centrum söker vi nu en Miljöarbetare (50%)
Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer till stor del bestå av att vara behjälplig med återvinningen hos våra uppdragsgivare samt städning och skötsel utav miljörum. Ett arbete som naturligtvis alltid ska utföras med god kvalitet och service.
Truckkörning förekommer.
Din profil
För att lyckas med arbetet är det viktigt att du är serviceinriktad, ansvarstagande och självgående och har god samarbetsförmåga. Du ska ha god datorvana och behärska svenska väl i både tal och skrift. Branscherfarenhet är meriterande men inget krav. Utöver det lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
• Krav för tjänsten är B-körkort, truckkort är meriterande.
Övrigt
Placering: Helsingborg, Väla Centrum
Befattning: Vardagar, helger samt röda dagar kan förekomma
Ansökan
Då urvalet sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag rekommenderar vi att du skickar din ansökan så snart som möjligt.
För frågor om tjänsten vänligen kontakta rekryterande chef, Sandra Pena: sandra.pena@ragnsells.com
Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Våra erfarna och professionella medarbetare tror på enkla lösningar, ansvarstagande, helhetssyn och framåtanda. Vi är drygt 1600 medarbetare i Sverige. Ragn-Sells koncernen finns dessutom i Norge, Danmark och Estland. Ersättning
deltid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ragn-Sells Recycling AB
(org.nr 556057-3452), http://www.ragnsells.se/ Arbetsplats
Ragn-Sells AB Kontakt
Sandra Pena sandra.pena@ragnsells.com Jobbnummer
9454419