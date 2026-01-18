Miljöarbetare - Stockholm Solna
Är du noggrann, kvalitetsmedveten och en god lagspelare? Då kan du komma långt hos oss på WeStaff Sweden! Vi söker nu en noggrann och pålitlig miljöarbetare till vår kund i Solna/Stockholm.
Uppdraget sker i rena miljöer på ett av Stockholms största sjukhus.
Om tjänsten Vi söker nu dig som vill arbeta i en lager- och logistiknära roll hos ett miljöföretag i Solna.
Tjänsten har fokus på tvätt av burar, packning, hantering av sjukhusavfall samt truckkörning.
I rollen arbetar du med att ta emot varierande avfall från sjukhusavdelningar, kontrollera enligt instruktioner samt säkerställa att avfallet är korrekt emballerat och redo för leverans & Kassering. Arbetet är en viktig del av utflödet, där kvalitet, struktur och effektivitet är avgörande, då denna roll är en viktig kugge i ett större sammanhang.
Du blir en del av ett sammansvetsat team där samarbete, ansvar och noggrannhet bidrar till att logistik flödena sker i rätt tid och med rätt kvalitet. Det förekommer även en del ensamarbete på olika avdelningar.
Exempel på arbetsuppgifter:
Paketering och emballering enligt plocklistor
Kontroll av avfallsprodukter ex. sekretesskärl, plompering etc.
Transport av burar och återvinningskärl till utleverans med truck A+B (Plocktruck, motviktstruck).
Säkerställa ordning och kvalitet i ett hanteringssystem
Tvätta burar i en tvättmaskin
Rangering av återvinningskärl på olika avdelningar
Följa rutiner och instruktioner för arbetsmiljö och kvalitet
Vem är du?
Du trivs i en praktisk roll och gillar att arbeta strukturerat med tydliga rutiner. Du är ansvarstagande, noggrann och har förståelse för hur kvalitet och tempo påverkar hela leveranskedjan. Du arbetar bra både självständigt och i team och bidrar till en god laganda. Viktigt att man kan växla upp i tempo under arbetspasset. Du är kommunikativ och har lätt för att samarbeta med andra kollegor. Du är ödmjuk och förstår vikten av rollen som en del i ett större sammanhang.Publiceringsdatum2026-01-18Kvalifikationer
Erfarenhet av servicetjänster, lagerarbete, truckkörning
Truckkort (A+B-truck, meriterande med truckvana)
Datorvana från olika logistiksystem eller liknande
Svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av arbete inom industri, logistik, facility eller inom produktion
Vana av kvalitetskontroller eller arbete med större produkter
Övrigt Start: Omgående. Omfattning: Heltid, 40/tim per vecka. Arbetstid: måndag-fredag dagtid 07:00-16:00 Plats: Solna-Stockholm.
Företaget har kollektivavtal. Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via länken nedan! Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post.
Om WeStaff Sweden
WeStaff Sweden är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi arbetar nära både kunder och kandidater för att skapa långsiktiga och trygga matchningar.
Som anställd hos oss erbjuds du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och ett närvarande engagemang. Våra värderingar bygger på personlig relation, trygghet och kvalitet - varje dag. Vill du bli en av oss? Ansök nu och bli vår nästa medarbetare. Läs mer om oss på www.westaff.se Så ansöker du
