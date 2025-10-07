Miljö- och hälsoskyddsinspektör
2025-10-07
Vill du vara med och jobba för ett hållbart och hälsosamt Karlstad? Hos oss får du chansen att kombinera samhällsnytta med ett intressant och varierat arbete där du gör skillnad på riktigt.
På avdelningen för miljötillsyn arbetar idag 15 inspektörer med handläggning och tillsyn enligt miljöbalken. Inspektörerna är indelade i två team; hälsoskydds- respektive miljöskyddsteamet. Två av våra medarbetare ska pröva på nya utmaningar och vi behöver därför förstärkning till vår avdelning. En av tjänsterna är placerad inom miljöskyddsteamet och den andra tjänsten är placerad i hälsoskyddsteamet.Dina arbetsuppgifter
Som miljö- och hälsoskyddsinspektör blir du en viktig del av vårt arbete för människors hälsa och miljö och får dagligen jobba med bedömningar och frågor kopplat till miljöbalken. Arbetet är omväxlande och innebär såväl arbete på kontor samt tillsynsbesök ute på olika verksamheter.
Du kommer att:
- Genomföra tillsynsbesök där bedömningar utgår ifrån lagstiftningens krav
- Handlägga ärenden och utreda klagomål
- Ge information och rådgivning till både verksamheter och privatpersoner
- Skriva rapporter, beslut och bereda ärenden till nämnd
- Bli en del av vår utvecklingsresa mot en mer digitaliserad myndighet
- Få jobba med engagerade och trevliga kollegor som hjälps åt
Vi vill att du ska kunna påverka så därför kan vi till viss del anpassa arbetet utifrån ditt intresse och din kompetens.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning med inriktning mot miljö- och hälsoskydd eller annan naturvetenskaplig utbildning som vi bedömer likvärdig. Du ska helst ha arbetslivserfarenhet av tillsyn enligt miljöbalken.
Vi söker dig som är nyfiken, engagerad och som trivs med att ta ansvar. Du ska kunna jobba självständigt men också vara en trevlig kollega att jobba tillsammans med. För oss är det viktigt att du tycker om att möta nya människor, att du har ett respektfullt och lyhört bemötande och en naturlig förmåga att skapa tillit och förtroende. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
B-körkort är ett krav.
Om Karlstads kommun
Miljöförvaltningens cirka 50 medarbetare arbetar förebyggande för människors hälsa och livsmiljö. Genom myndighetsutövning ser vi till att lagar och regler följs som rör livsmedel, miljö och lantmäteri. Vi driver flera miljö- och klimatprojekt, ger rådgivning i miljö- och klimatfrågor, hjälper fastighetsägare och arbetar strategiskt för att Karlstad ska utvecklas på ett hållbart sätt.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
