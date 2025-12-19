Metodutvecklare med samordnande uppdrag
2025-12-19
Publiceringsdatum2025-12-19Beskrivning
Samordnare för stödgrupper och metodutveckling (100%)
Vill du vara med och forma framtidens stöd till barn och föräldrar i Kungälv? Vi söker dig som vill ta en central roll i att utveckla och samordna kommunens stödgrupper och metodutveckling inom barnspåret.
Du får möjlighet att arbeta strategiskt, driva utveckling och bidra till att våra insatser blir likvärdiga, kvalitetssäkrade och behovsstyrda.
Uppdragets syfte:
Syftet med uppdraget är att säkerställa en samordnad, behovsdriven och strategiskt utvecklad grupp- och metodverksamhet för barn och föräldrar i Kungälvs kommun. Funktionen ska bidra till att:
- Undvika parallella arbetssätt mellan första och andra linjens familjebehandling.
- Skapa samsyn och effektiv resursanvändning.
- Erbjuda rätt gruppinsatser utifrån lokala behov.
- Kvalitetssäkra metodval och utveckling av nya arbetssätt.Dina arbetsuppgifter
Samordning av stödgrupper:
- Planera, organisera och driva kommunens stödgrupper för barn och föräldrar.
- Säkerställa att grupputbudet matchar aktuella behov.
- Rekrytera och samordna gruppledare, inklusive utbildning och metodstöd.
- Hålla samman rutiner för rekrytering av deltagare i samverkan med skola, BVC, ungdomsmottagning m.fl.
Metodutveckling och kvalitetssäkring
- Utveckla och kvalitetssäkra metoder och arbetssätt inom både första och andra linjens familjebehandling.
- Leda implementering av nya metoder.
- Följa upp resultat och skapa strukturer för lärande, analys och rapportering.
Strategisk samordning mellan enheterna:
- Fungera som sammanhållande länk mellan första och andra linjen.
- Samordna gemensamma forum för planering, metodval och prioriteringar.
- Säkerställa att arbetet bedrivs likvärdigt och i linje med gemensamma mål och processer.
Behovsanalys och verksamhetsplanering:
- Genomföra kontinuerliga behovskartläggningar kring målgruppen.
- Ta fram förslag på grupputbud och utvecklingsområden.
- Planera årsöversikt för gruppstarter, resursbehov och metodutbildningar.KvalifikationerKvalifikationer
- Socionomexamen, Beteendevetarexamen eller annan relevant högskoleutbildning.
- Erfarenhet av arbete med barn, unga och/eller familjer.
- Erfarenhet av gruppverksamhet, metodutveckling eller implementeringsprocesser.
- God analytisk förmåga och vana att strukturera och planera verksamhet.
- Förmåga att leda processer och samordna olika professioner.
Meriterande:
- Erfarenhet från både första och andra linjens familjebehandling.
- Utbildning i relevanta metoder
- Erfarenhet av förändringsledning eller kvalitetsarbete.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
- Strukturerad och utvecklingsinriktad.
- Trygg i ledar- och samordningsrollen.
- God kommunikatör med förmåga att skapa samverkan.
- Självständig men med god förankringsförmåga.
- Nyfiken, lösningsfokuserad och engagerad i verksamhetsutveckling.
Varmt välkommen med din ansökan till oss.
Tillsättning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas.Övrig information
- Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Ersättning
