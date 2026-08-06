Driftschef till Holtab House i Tingsryd
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2026-08-06
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Vill du vara med och driva och utveckla en av Sveriges modernaste arenaanläggningar?
Holtab House är Tingsryds nya arena och en central mötesplats för idrott, evenemang och upplevelser. Nu söker TAIF Arena AB en engagerad Driftschef som vill ta helhetsansvaret för den tekniska driften av anläggningen och leda personalen inom driftverksamheten.
Om rollen
Som Driftschef har du en nyckelroll i verksamheten och ansvarar för att Holtab House drivs på ett säkert, effektivt och professionellt sätt. Du leder det dagliga arbetet inom driftorganisationen och säkerställer att arenans tekniska system, installationer och faciliteter fungerar optimalt.
Rollen kombinerar operativt arbete med strategisk planering och utveckling. Du ansvarar för att skapa förutsättningar för en välfungerande arena som lever upp till högt ställda krav från besökare, evenemangsarrangörer, föreningar och samarbetspartners.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Övergripande ansvar för den tekniska driften av Holtab House.
Personalansvar för drift- och fastighetspersonal.
Planera, leda och följa upp drift- och underhållsarbeten.
Säkerställa hög tillgänglighet och funktion i arenans tekniska installationer.
Ansvara för kyl-, ventilations-, värme- och fastighetssystem.
Arbeta med energioptimering och hållbar drift.
Säkerställa att myndighetskrav, säkerhetsföreskrifter och arbetsmiljöregler efterlevs.
Samordna och följa upp externa entreprenörer och leverantörer.
Medverka vid planering och genomförande av matcher, evenemang och andra arrangemang.
Ansvara för budget, uppföljning och utveckling inom driftområdet.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av teknisk drift, fastighetsdrift eller liknande verksamhet.
Har erfarenhet av arbetsledning och personalansvar.
Är en trygg, engagerad och tydlig ledare.
Har god teknisk förståelse och ett lösningsorienterat arbetssätt.
Är strukturerad, ansvarstagande och serviceinriktad.
Har god administrativ förmåga och goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Innehar B-körkort.
Meriterande
Erfarenhet från arena-, ishalls- eller idrottsanläggningsverksamhet.
Erfarenhet av kylteknik och isanläggningar.
Kunskap om fastighets- och energisystem.
Erfarenhet av budgetarbete och projektledning.
Relevant teknisk utbildning.
Vi erbjuder
En nyckelroll i utvecklingen av Holtab House.
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten från start.
Ett varierande och självständigt arbete med stort ansvar.
En modern arbetsplats i en verksamhet med stark framtidstro och höga ambitioner.
OBS!
Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-05
E-post: richard.carlsson@taif.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Driftschef Holtab House"". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Taif Arena AB
(org.nr 559523-9996)
Torggatan 32 (visa karta
)
362 30 TINGSRYD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Richard Carlsson richard.carlsson@taif.nu 076-104 50 94 Jobbnummer
10023999