Montörer med elbakgrund till kund
Adecco Sweden Aktiebolag / Tele- och elektronikmontörsjobb / Västerås Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Västerås
2026-08-06
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden Aktiebolag i Västerås
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-06Om tjänsten
Som montör blir du en viktig del av ett engagerat produktionsteam, där du arbetar med montering av el-relaterade lågspänningsprodukter. Din roll är avgörande för att säkerställa att produkterna håller högsta standard. Här arbetar du i en arbetsmiljö där samarbete, precision och kvalitet värderas högt.
Tjänsten är ett konsultuppdrag med start enligt kundens behov och pågår i 3-6 månader, med god möjlighet till förlängning. Du kommer arbeta i en framstående produktionsmiljö där ordning, renlighet och samarbete står i fokus.
Om dig
Vi söker dig som gillar att arbeta tillsammans med andra och som värdesätter kvalitet i allt du gör. Du är noggrann, ansvarstagande och har känsla för detaljer. Om du dessutom tycker om praktiskt arbete och att skapa något konkret med händerna kommer du sannolikt att trivas väldigt bra i den här rollen.
Krav för tjänsten:
Erfarenhet av montering inom el-relaterade produkter
Teknisk gymnasieutbildning, gärna inom el eller elektronik
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift, då vissa instruktioner ges på engelska.
Meriterande:
Truckkort
Traverskort
Säkra lyft
B-körkort och tillgång till bil
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Är du intresserad?
Då ska du ansöka så snart som möjligt, du söker tjänsten genom att registrera dig på vår hemsida via formuläret/länken nedan. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
För att vi på bästa sätt ska kunna ta del av din kompetens och erfarenhet ber vi dig att skicka in ett uppdaterat och tydligt CV, där det framgår vilka roller du haft, dina arbetsuppgifter samt hur många års erfarenhet du har inom respektive område.
Urval och intervjuer sker löpande, men notera att vi får in väldigt många ansökningar vilket gör att svarstiden kan vara längre än vanligt. Vi uppskattar din förståelse!
Om anställningen
Som ambulerande konsult hos oss på Adecco innebär det att du är anställd av oss och arbetar ute hos våra kunder, vilket kan innebära en variation i arbetsplats och arbetstider inom ett överenskommet område. Hos vår kund blir du väl omhändertagen och du kommer ha en dedikerad konsultchef på Adecco som stöttar dig längst vägen.
Observera att drogtest och hälsokontroll förekommer vid anställning.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare via ACCSVERIGE@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Badhusgatan 8 (visa karta
)
722 15 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Adecco Kontakt
National Recruiter
Linnea Johansson Linnea.Johansson@adecco.se Jobbnummer
10024000