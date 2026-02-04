Metallkonstruktionsmontör / Industriservice
AB Larsson & Kjellberg / Grovplåtslagarjobb / Oxelösund Visa alla grovplåtslagarjobb i Oxelösund
Just nu söker vi fler engagerade personer till vårat team i Oxelösund. Vi letar efter både skickliga svetsare, glasskärare och montörer.
AB Larsson & Kjellberg har en gedigen erfarenhet inom industribranschen. Företagets historia började så tidigt som 1880, och har sedan dess vuxit och utvecklats i takt med att tiderna förändras. Idag har vi många stora kunder och ett fokus på stora, tunga och komplexa projektarbeten där arbetet sällan väger under 2 ton.
Företaget är i en spännande tid där framtiden bådar gott, och där det för rätt person finns stora möjligheter att utvecklas och växa i takt med företaget.
Tjänsten som montör
Du kanske inte kan svetsa eller är en fena på CNC-maskiner. Misströsta inte. Vi har lite mindre kravlösa tjänster också. Men ack så viktiga.
Som montör hos LK förekommer arbetsuppgifter som t.ex. kapning, slipning, borrning och en del montage av större metallkonstruktioner. Arbetet sker främst på plats i våran verkstad, men kan även komma att ske ute hos kund. Skillnaden mellan oss och en vanlig verkstad är storleken på dem arbeten vi sysslar med, samt att projekten varierar. I denna tjänst krävs det att du har gott tekniskt intresse och vana av att jobba i tung industri. Då vi är en projektstyrd verkstad så innebär det att jobbet är brett och varierande. Vi ställer krav på god ritningsläsning då varje arbete är unikt och inte följer en färdig mall. Här behöver vi ibland gnugga geniknölarna lite extra, tänka utanför boxen och förstå hur saker hänger ihop. Då arbetet ständigt varierar krävs stor förståelse för hur man arbetar säkert i en riskfylld miljö.
Meriter för tjänsten:
Traverskort (Krav, men meriterande om du redan har)
Heta arbeten
Mobila plattformar
Tidigare erfarenhet utav arbete i tung industri
B-körkort
Krav för tjänsten:
God kunskap i ritningsläsning.
Högt säkerhetstänk och förståelse för säkert arbete.
Kunna kommunicera på både Svenska & Engelska.
Anställning avser heltid och dagtid. Vi erbjuder i samråd med kandidat timlön eller månadslön, visstid med möjlig förlängning alternativt provanställning á 6 månader.
Tjänsterna kommer att tillsättas i vårat systerbolag OXIM, som vi har ett tätt och nära samarbete med. Företaget erbjuder kollektivavtal där lönen sätts utefter avtal.
Då företaget är på väg in i en säkerhetsklassning kan det komma att utföras en säkerhetskontroll. Tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi har valt att hantera rekryteringen internt och undanber oss därför kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag.
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Ansökan sker via våran karriärsida
E-post: malin.karlsson@larssonkjellberg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Larsson & Kjellberg
(org.nr 556037-8514)
Verkstadsgatan 9 (visa karta
)
613 41 OXELÖSUND Arbetsplats
Larsson & Kjellberg, AB Kontakt
HR/Administratör
Malin Karlsson malin.karlsson@larssonkjellberg.se Jobbnummer
9721841