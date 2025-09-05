Meta Sales Specialist - Stockholm Fridhemsplan
2025-09-05
Vi rekryterar nu flera serviceinriktade och drivna Sales Specialists på uppdrag av Meta för ett korttidsuppdrag!
Om kunden Meta är ett av världens ledande teknikföretag och skaparen av plattformar som Facebook, Instagram och Messenger - tjänster som dagligen används av miljarder människor för att hålla kontakten och bygga gemenskaper. Idag leder Meta nästa steg inom social teknik med produkter som Quest, en banbrytande VR-lösning som tar upplevelser bortom 2D-skärmar till en helt ny värld av kontakt och interaktion.
Dina arbetsuppgifter Som Sales Specialist för Meta kommer du att representera Meta i butik och spela en nyckelroll i att inspirera kunder att upptäcka och förstå Quest. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta: - Demonstrera och sälja Metas Quest-produkt i butik.
• Aktivt engagera kunder genom att låta dem prova produkten och väcka deras intresse.
• Svara på frågor och vägleda kunder genom produktens funktioner och användningsområden. - Samarbeta med butikspersonal och representera Meta på ett professionellt, serviceinriktat och energifyllt sätt.
Vi söker dig som:
• Är självgående, tar initiativ och trivs med att arbeta mot tydliga mål.
• Är kommunikativ och har lätt för att engagera människor.
• Har ett intresse för teknik, gaming och nya digitala lösningar.
• Erfarenhet av kundservice, försäljning eller event-/produktdemonstrationer.
• Minst 1-2 års erfarenhet av att arbeta i butik, gärna inom teknikområdet.
• Talar flytande svenska, både i tal och skrift (samt engelska vid behov). Dina personliga egenskaper
• Positiv, utåtriktad och lösningsorienterad.
• Målmedveten och resultatinriktad.
• Serviceinriktad och professionell i kundbemötande.
• Energisk med en stark vilja att inspirera andra.
Vi erbjuder:
• En spännande möjlighet att representera ett av världens mest innovativa teknikföretag.
• Chansen att arbeta praktiskt med den allra senaste VR-teknologin.
• Fullt stöd och utbildning i både produkt och uppdrag.
Övrig information
Uppdraget pågår från början av oktober till slutet av december. Innan start får du utbildning i produkt och demo. Arbetspassen är 3 timmar långa och schemaläggs på lördagar och söndagar, 2-4 helger i månaden under perioden. Du kommer att vara placerad hos Webhallen Fridhemsplan (ytterligare återförsäljare kan tillkomma vid behov).
För detta uppdrag kommer du att vara anställd av NRG Sweden men utföra arbetet på uppdrag av vår kund Meta.
Tjänsten tillsätts omgående - skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Frågor (inte ansökningar) om rollen kan riktas till Daniel Dixgård: dixgard@nrgagency.com
OM NRG NRG är brand activation-byrån som tar ditt varumärke till nästa nivå. Vi är din självklara partner för effektiva försäljnings- och marknadsföringsstrategier. Med fokus på sömlösa omnichannel-kampanjer, särskilt inom retail, ser vi till att ert varumärke når era kunder vid varje avgörande kontaktpunkt i deras köpresa - oavsett om det är i butiken, på bussen eller i soffan. Med nästan 30 års erfarenhet vet vi vikten av att kombinera kreativitet, funktionalitet och effektivitet. Vår expertis inom både varumärkesbyggande och kommersiell strategi gör att vi kan skapa skräddarsydda lösningar som stärker ditt varumärkes synlighet och levererar verkliga affärsresultat. I en digital värld som ständigt förändras, där kvalitet och innovation är avgörande, hjälper vi dig att ligga steget före. Oavsett om du lanserar en ny kampanj, bygger långsiktig kundlojalitet eller förstärker ditt team med specialistkompetens, erbjuder vi verktygen och strategierna du behöver för att lyckas. Din framgång är vår drivkraft. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare NRG Sweden AB
(org.nr 556611-9474), http://nrgagency.com Arbetsplats
NRG Agency Kontakt
Daniel Dixgård dixgard@nrgagency.com Jobbnummer
9494862