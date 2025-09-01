Mellerud: Industrielektriker
2025-09-01
Vi direktrekryterar en el-mekaniker/ industrielektriker till en av våra kunder i Mellerud
Arbetsuppgifter :
I rollen som el-mekaniker kommer Du erbjudas en omväxlande vardag där Du kommer att vara en viktig kugge i underhållsteamet. Tillsammans med produktionschefen planerar du alla de åtgärder för att lösa de olika fel och problem som kan uppstå på en industri. Tillser att olika schemalagda serviceuppdrag genomförs. Dina främsta arbetsuppgifter kommer bestå av felsökningar, service, och samtidigt som Du hittar långsiktiga lösningar och förbättringar. Men även att man rycker in där det behövs när det behövs.
Är man rätt person för arbetet kommer man att ha stora möjligheter att planera sin egen arbetsdag och sina egna arbetsuppgifter.
Kvalifikationer :
Vi söker dig som är händig och besitter kunskaper som elektriker men även har ett stort tekniskt intresse. För att passa in i rollen ser vi gärna att du har lägst en el-utbildning på gymnasienivå samt arbetslivserfarenhet av liknande tjänst. Har du dessutom erfarenhet från processindustri är detta meriterande.
Du är praktiskt lagd, van att arbeta med händerna, är engagerad, drivs av att hela tiden utvecklas och hålla dig uppdaterad inom den senaste tekniken. Med din kunskap och erfarenhet som elektriker inom processindustrin kommer du att få vara med och utveckla och skapa förbättringar och förändringar i processens alla led.
Som person ser vi att Du är flexibel, lösningsorienterad och driven i det Du tar dig an. Då arbetet snabbt kan skifta ser vi att Du har en förmåga att prioritera vad som behöver göras, samtidigt som Du är noggrann och effektiv i ditt arbete. Du är självgående och ser alla problem som dyker upp som utmaningar.
För att lyckas i rollen som elektriker är det också viktigt att du har:
Kunskaper inom El-Installationer, felsökning, underhåll.
Kunskaper inom pneumatik/ styr och reglerteknik och robotar är meriterande.
Kunskaper inom PLC är meriterande.
Kunskaper och förståelse för elektronik inom Automation.
God förståelse för processflöden.
Är flexibel, både i sitt sätt att arbeta men också som människa och arbetskamrat.
Vana att arbeta mot en uppsatt deadline.
Väldigt god Svenska & god Engelska i tal och skrift. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
