Mellanstadielärare till Vallaskolan
Östersunds Kommun / Grundskollärarjobb / Östersund Visa alla grundskollärarjobb i Östersund
2026-06-15
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Barn- och utbildningsförvaltningen, Östersunds kommun söker en engagerad lärare i årskurs 4-6 till Vallaskolan.
Anställningen är en visstidsanställning under läsåret 26-27 med månadslön. Anställningen kan övergå till en tillsvidareanställning. Tlllträde 2026-08-11.
Vallaskolan är en F-9 skola på Frösön med 576 elever. Skolan ligger vackert belägen på Frösön med storslagen utsikt mot fjällvärlden. Vår gemensamma målsättning är att alla våra elever ska lämna Vallaskolan med goda kunskaper och en stor tilltro till sig själv och sina egna förmågor.
Vi har stort fokus på lärande och utveckling för såväl elever som personal. Vi arbetar med noggrann uppföljning och utvärdering för att utveckla skolan utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Våra nuvarande mål är kunskap, trygghet och trivsel och vi arbetar med att utveckla vår undervisning genom kollegialt lärande.
På vår skola omges du av kollegor som är professionella och engagerade där vi också har höga förväntningar på varandra. Ett gott samarbetsklimat kännetecknar Vallaskolan. Vi trivs tillsammans!
Ditt nya jobb
Klasslärare för en klass i åk 4-6.
Vi söker en mellanstadielärare som vill vara med och utveckla våra elever i årskurs 4-6. Du kommer att undervisa i flera ämnen och ha en central roll i barnens lärande och utveckling. Du kommer att ansvara för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen enligt skolans styrdokument och med hänsyn till varje elevs individuella behov och förutsättningar.
Du förväntas bidra till en positiv och kreativ arbetsmiljö där lärande och kollegialt stöd står i fokus. Ditt arbete kommer att präglas av samarbete med kollegor, där ni tillsammans arbetar för kontinuerlig pedagogisk utveckling och för att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas framgång.
Vanliga arbetsuppgifter
Arbeta som lärare i årskurs 4-6.
Planera, genomföra och följa upp undervisning i årskurs 4-6.
Samarbeta och utveckla undervisningen inom arbetslaget årskurs 4-6 tillsammans med dina kollegor.
Delta i vårt systematiska kvalitetsarbete gällande analysarbete inom kunskaper, trygghet och trivsel.
Din kompetensPubliceringsdatum2026-06-15Kvalifikationer
Legitimerad lärare i årskurs 4-6.
God IT-vana
Goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet av att ha arbetat som lärare.
Tidigare erfarenhet av arbete inom skolan.
Arbeta med digitala verktyg i undervisningen är meriterande.
Kunskap om skolans styrdokument och kan omsätta den i det dagliga arbetet.
Vi söker dig!
Vi ser att du har en god vana att arbeta mot uppsatta mål och följer upp resultat gällande din undervisning och justerar den så att eleverna når sina kunskapsmål. Du har en god insikt kring elevers olika förutsättningar och anpassar din undervisning efter gruppen och individens behov. Du har en tydlighet i dina relationer med eleverna, du är en trygg och stabil vuxen. Du har en god förmåga att samarbeta med kollegor och driva utveckla av undervisning tillsammans med dem. Du har en god struktur och kan lägga upp tydliga planer för din undervisning.
Så går rekryteringen till
I den här rekryteringen kommer vi att be dig om ett utdrag från belastningsregistret.
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Barn- och utbildningsförvaltningen
Förändra världen på riktigt! Att jobba med Östersunds alla barn och ungdomar är att vara med och bygga samhället och förändra vår värld, både globalt och lokalt. Det är viktigt. På riktigt. Här arbetar vi med förskola, grundskola och den anpassade grundskolan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds Kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/
Önevägen 147 (visa karta
)
832 53 FRÖSÖN Arbetsplats
Östersunds kommun Kontakt
Rektor
Nina Magnusson nina.magnusson@ostersund.se +46730584214 Jobbnummer
9963770