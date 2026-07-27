test job post prod

SaaS Recman AB / Juristjobb / Stockholm
2026-07-27


Visa alla juristjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos SaaS Recman AB i Stockholm, Botkyrka, Vaxholm, Upplands Väsby, Södertälje eller i hela Sverige

Test job description
Test job description Test job description Test job description Test job description Test job description Test job description Test job description Test job description Test job description Test job description
Test job description
Test job description Test job description Test job description Test job description Test job description Test job description Test job description Test job description Test job description Test job description
Test job description
Test job description Test job description Test job description Test job description Test job description Test job description Test job description Test job description Test job description Test job description
Test job description Test job description Test job description Test job description Test job description Test job description Test job description
Test job description Test job description Test job description Test job description Test job description Test job description Test job description
Test job description
Test job description Test job description Test job description Test job description Test job description Test job description Test job description Test job description Test job description Test job description Test job description Test job description Test job description Test job description Test job description Test job description Test job description Test job description Test job description Test job description Test job description Test job description Trädgårdsvägen

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-07
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
SaaS Recman AB (org.nr 559171-5643)
412 24  STOCKHOLM

Arbetsplats
RT Test Company

Kontakt
QA
Rostyslav Triasun
r.triasun+prod@recman.io

Jobbnummer
10012923

Prenumerera på jobb från SaaS Recman AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos SaaS Recman AB: