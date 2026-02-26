Mekatronikingenjör till Sigma Connectivity
Academic Work Sweden AB / Elektronikjobb / Lund Visa alla elektronikjobb i Lund
2026-02-26
På Sigma Connectivity får du chansen att jobba på ett bolag i framkant av utvecklingen av uppkopplade produkter där dina idéer förvandlas till verklighet! Du får följa ditt arbete ända in i mål och vara delaktig i processens alla steg. Nu söker vi en mekatronikingenjör, så ta chansen att söka redan idag!
OM TJÄNSTEN
I rollen kommer du att tillhöra avdelningen prototypverkstad och testhårdvara som genomför produktionstester. Teamet ansvarar för testhårdvaran från design till leverans, och gör ritning, byggande, produktionsunderlag, verifiering och testning.
Vi söker nu dig som är praktiskt lagd och gillar att jobba i projekt - du kommer nämligen att få jobba med projekt i olika storlek på både bredden och djupet, från start till mål. Teamet jobbar i första hand med mekatronik men det förekommer även elektronik, mekanik och mjukvaruutveckling.
Du erbjuds
• En inledande anställning som konsult på Academic Work, med goda möjligheter till efterföljande direktanställning
• Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-02-26Dina arbetsuppgifter
• Utföra mekatronikkonstruktion
• Genomföra schemaritning för testfixturer
• Tillverkning av testfixturer
• Utföra verifiering
VI SÖKER DIG SOM
• Har en högskoleingenjörsutbildning inom främst mekatronik, men det kan även vara exempelvis maskin eller elektronik.
• Har mycket god kommunikativ förmåga i engelska i tal och skrift, önskvärt gärna även svenska
Vidare är det meriterande om du har erfarenhet från en liknande roll som konstruktör, eller tidigare har jobbat nära produktion. Har du suttit med Siemens NX är det också meriterande, men viktigast är att du har god CAD-vana.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ordningsam
• Problemlösande
• Tillmötesgående
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Om du är nyfiken och vill läsa mer om Sigma Connectivity AB kan du göra det här! Varaktighet, arbetstid, etc.
