Mekanisk montör till Lund!
Ikett Personalpartner AB / Montörsjobb / Lund Visa alla montörsjobb i Lund
2025-09-15
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Lund
, Staffanstorp
, Kävlinge
, Malmö
, Eslöv
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-15Om tjänsten
Har du erfarenhet inom mekanisk montering och vill vara en del av ett globalt ledande företag inom fordons- och järnvägsindustrin? Då kan detta vara en tjänst för dig!
Arbetsmoment som skall utföras är montering- och monteringsrelaterade arbetsuppgifter inom företagets verksamhetsområden, som är inriktade på bromssystem och andra tekniska lösningar för järnvägs- och fordonsindustrin. Du som söker denna tjänst bör ha goda kunskaper och erfarenhet av att läsa ritningar och kunna montera efter dessa.
Start: Omgående
Arbetstider: Dagtid Profil
Vi söker dig som har utbildning och/eller erfarenhet inom följande färdigheter:
• Mekanisk montering
• Ritningsläsning.
• Hydraulik.
• Pneumatik.
Har du tidigare arbetat som mekaniker eller reparatör inom tung fordons industri är det meriterande
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "19433". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), http://www.ikett.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Elsa Ingemansson elsa.ingemansson@ikett.com Jobbnummer
9509136