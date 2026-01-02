Mekanisk konstruktör Göteborg
2026-01-02
TK Tech AB söker mekanikkonstruktör i Göteborg.
TK Tech AB, är ett ingenjörsföretag som är verksamt i Västra Götalandsregionen. Vi utför våra tjänster såväl ute hos kund som på vårt kontor vid Nya Varvet i Göteborg. Vi arbetar med mekanisk konstruktion och projektledning för specialmaskiner, liner, robotceller mm mot tillverkande industri, fartyg, automation, livsmedel och fordonsindustrin.
Rollen som konstruktör innebär att du i arbetar i projekt ute hos kund alternativt inhouse. Du ska kunna arbeta självständigt och ta fram konstruktioner och lösningar. Du ska göra underlag för tillverkning och kommer ha kontakter med leverantörer för offerter och inköp. Med din kompetens kommer du vara ansiktet utåt för kunder. Kvalifikationer
Vi söker dig som är en konstruktör som kan ta fram mekaniska lösningar.
Du skall ha förmåga att konstruera och göra tillverkningsritningar.
Goda kunskaper inom maskinkonstruktion såsom robotceller, monteringsfixturer, liner mm.
Som person ska du ha god teknisk kompetens, vara drivande, ha god samarbetsförmåga samt vara utåtriktad. Utbildningsbakgrund
Civilingenjör, Högskoleingenjör eller KY inom maskinteknik.
Arbetslivserfarenhet:
2-4 års erfarenhet av maskinkonstruktion.
Erfarenheter från branscher såsom automation, försvar och marin är meriterande.
Erfarenhet från hållfasthetsberäkningar är meriterande.
Cad mm:
Du ska ha arbetat i någon 3D CAD: Solidworks, Creo, Inventor, eller Catia V5.
God erfarenhet av MS Office.
MS Project, Autocad eller liknande program är meriterande.
Språk:
Svenska och Engelska i tal och skriftÖvrig information
Körkort.
Ansökningstiden går ut:
Urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tk Tech AB
(org.nr 556787-1032), https://jobb.tk-tech.se
Sven Källfelts Gata 203
)
426 71 VÄSTRA FRÖLUNDA
