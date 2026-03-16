Mekanisk Konstruktör
P Maskin Automation AB / Maskiningenjörsjobb / Kristianstad Visa alla maskiningenjörsjobb i Kristianstad
2026-03-16
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos P Maskin Automation AB i Kristianstad
Mekanisk konstruktör - PMA
Ort: Fjälkinge
Start: Enligt överenskommelse
Ansökan: Urval sker löpandePubliceringsdatum2026-03-16Om företaget
P Maskin Automation AB (PMA) är ett växande företag inom el och automation. Företaget utvecklar och levererar kundanpassade automationslösningar till industrin, från idé och konstruktion till programmering, installation och driftsättning.
PMA arbetar med både svenska och internationella kunder inom flera olika branscher och erbjuder en varierande arbetsmiljö med tekniskt avancerade projekt.Om tjänsten
PMA söker en mekanisk konstruktör till vårt team i Fjälkinge.
I rollen arbetar du nära tekniken och är delaktig i hela utvecklingsprocessen - från konceptutveckling och konstruktion till färdiga maskinlösningar och robotceller. Du blir en del av ett team av ingenjörer och tekniker som tillsammans utvecklar kundanpassade lösningar för industrin.
Arbetet innebär både konstruktionsarbete och samarbete med kollegor, kunder och projektteam för att utveckla effektiva och hållbara tekniska lösningar.Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår bland annat att:
Arbeta med konceptutveckling och mekanisk konstruktion
Ta fram konstruktioner för maskiner, maskinlinjer och robotceller
Arbeta med layout- och beredningsarbete
Ta fram ritningar, modeller och teknisk dokumentation
Delta i projektarbete tillsammans med andra ingenjörer och tekniker
Bidra med tekniskt stöd i dialog med kunder och i interna projektKvalifikationerKvalifikationer
Erfarenhet av maskinkonstruktion eller konstruktion inom tillverkande industri
God vana av 3D-CAD (gärna SolidWorks)
Förmåga att ta fram ritningar och layouter
Förmåga att ta fram teknisk dokumentation
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort
Meriterande
Teknisk utbildning inom konstruktion, maskinteknik eller liknande (YH eller högskola)
Erfarenhet av 2D-layout
Erfarenhet av projektarbete eller projektledning
Kunskap om maskinsäkerhet, standarder och CE-märkningDina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
Är strukturerad och noggrann i ditt arbetssätt
Har ett starkt teknikintresse
Är analytisk och lösningsorienterad
Kan arbeta både självständigt och i projektteam
Har god problemlösningsförmåga
Trivs med att ta ansvar och hålla leveranser enligt plan
Om PMA
PMA utvecklar och levererar kundanpassade lösningar inom el och industriell automation. Företaget arbetar med hela processen - från idé och konstruktion till programmering, installation och driftsättning.
PMA arbetar med både svenska och internationella kunder inom flera olika industribranscher och fokuserar på lösningar som ökar effektivitet, förbättrar driftsäkerhet och minskar produktionsstopp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
E-post: jobb@pmaab.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mek. konstruktör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare P Maskin Automation AB
(org.nr 556794-5778), http://www.pmaab.com
Alfred Fjelners Väg 2 (visa karta
)
291 67 FJÄLKINGE Jobbnummer
9798995