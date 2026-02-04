Mekanikkonstruktör till Växjö
Academic Work Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Växjö Visa alla maskiningenjörsjobb i Växjö
2026-02-04
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Växjö
, Ljungby
, Älmhult
, Värnamo
, Sävsjö
eller i hela Sverige
Nu söker vi dig som drivs av mekanikkonstruktion och vill bidra till ett säkrare samhälle. i rollen får du chansen att jobba med projekt från start till slut - tveka inte att söka redan idag!
OM TJÄNSTEN
Som mekanikkonstruktör arbetar du i ett dynamiskt team med kvalificerade uppdrag, både lokalt och på distans. Du kommer att vara en viktig del av projekt som spänner från detaljkonstruktion till komplexa system, där din expertis bidrar till innovativa lösningar och teknisk utveckling. Rollen innebär nära samarbete med kunder och teammedlemmar. Därmed ser vi att det är av stor vikt att du är samarbetsvillig och hjälpsam, där du är mån om att arbetet tillsammans ska fungera så bra som möjligt!
Arbetsplatsen är kontoret i Växjö, det kan även förekomma arbete hos kunder i Kalmar.
Du erbjuds
• Ett inledande konsultuppdrag på Academic Work med goda möjligheter till efterföljande direktanställning hos kunden
• Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-02-04Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att arbeta med varierande mekanikkonstruktion inom projekt, från att anpassa befintliga lösningar till att utveckla helt nya produkter och system för olika industrier. Det innefattar bland annat att:
• Arbeta som konsult inom mekanikkonstruktion, ofta ute hos kund, men även interna projekt förekommer
• Konstruera om befintliga lösningar eller utveckla helt nya konstruktioner
• Utföra detaljkonstruktion och materialval
• Genomföra kravanalyser för nya och befintliga projekt
• Konstruktion av fixturer och maskinkonstrukttion
• Anläggningskonstruktioner
VI SÖKER DIG SOM
• Relevant högskoleutbildning inom maskinteknik eller motsvarande
• God kunskap och erfarenhet av datorstödd mekanikkonstruktion
• Erfarenhet av CAD-program som exempelvis Inventor, SolidWorks och Creo
• Flytande svenska samt goda kunskaper i engelska i tal och skrift, då båda språk förekommer i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du har
• Kunskaper inom svets, hydraulik eller elmekanik
• Erfarenhet från försvarsindustrin
• Erfarenhet av praktiskt maskinarbete, t.ex. CNC-operatör, montör eller liknande
• B-körkort
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ansvarstagande
• Målmedveten
• Nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15117200". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9721740