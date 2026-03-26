Mekanikkonstruktör till Saab Underwater Systems
Saab AB / Maskiningenjörsjobb / Lund Visa alla maskiningenjörsjobb i Lund
2026-03-26
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Lund
, Malmö
, Landskrona
, Bjuv
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld!
Din roll
Vi på Saab Underwater Systems utvecklar och producerar avancerade, obemannade undervattensfarkoster som används av kunder över hela världen. Våra lösningar bidrar till att övervaka, skydda och utföra kritiska uppdrag i marina miljöer - där teknik, innovation och tillförlitlighet är avgörande.
Nu växer vi och har nyligen etablerat vår verksamhet i Lund. Här får du chansen att bli en del av ett engagerat team med erfarna ingenjörer inom mekanikkonstruktion. Teamet präglas av en stark nybyggaranda, där samarbete står i centrum - både i Lund och tillsammans med kollegor i Linköping och Motala.
Hos oss möts du av en bred och djup kompetens, där vi lär av varandra och utvecklas tillsammans. Vi erbjuder en arbetsmiljö som genomsyras av innovation, teknisk spets och samarbete. Samtidigt värnar vi om balansen mellan arbete och fritid, och ger dig goda möjligheter till kompetensutveckling samt att arbeta i spännande projekt med verklig påverkan.
Arbetet bedrivs i projektform och omfattar hela utvecklingskedjan - från tidiga konceptstudier till färdig produkt och vidareutveckling. Vårt mål är att ligga i teknikens absoluta framkant, och därför driver vi även forsknings- och utvecklingsprojekt där du kan bli en viktig del.
I rollen som mekanikkonstruktör kommer du att:
*
Konstruera mekaniska system i undervattensprodukter som omfattar hela utvecklingskedjan.
*
Samarbeta över gränsytor med projektkollegor inom andra discipliner men också funktioner så som inköp, produktion, provning och våra underleverantörer.
Resor till andra orter förekommer i tjänsten, primärt Linköping och Motala.
Vi söker dig som trivs i samarbetet med andra, delar med dig av din kunskap, men också tycker om att ta mycket eget ansvar. Då vi jobbar i teknikens framkant är det också viktigt att du har en stark drivkraft att lära dig nytt samtidigt som du självständigt kan driva dina arbetsuppgifter och har ett genuint intresse för utveckling av tekniska produkter.
Krav för rollen:
*
Utbildning som högskole- eller civilingenjör med inriktning mot maskinteknik eller liknande
*
Minimum tre år av relevant arbetslivserfarenhet
*
Erfarenhet av 3D-verktyg. I rollen använder vi 3DExperience för 3D-CAD, och det är meriterande om du har arbetat i detta verktyg tidigare.
*
Kommunicerar väl i tal och skrift, såväl på svenska som engelska
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_40805". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9819922