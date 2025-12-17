Mekanikkonstruktör till PRO Robotics Husqvarna
Vill du jobba på ett världsledande företag med konstruktion av framtidens automowers? Sök tjänsten som konstruktör på Husqvarna AB.
Arbetsuppgifter som Mekanikkonstruktör
Som konstruktör på avdelningen R&D PRO Robotics har du varierande dagar. Du jobbar projektbaserat och är en del av produktens resa från början till slut. Det innebär att jobba med konceptutveckling, möten med projektledare, rita och testa.
Du arbetar med Husqvarnas automowers inom proffssegmentet. Arbetet innebär både med att utveckla nya klippare och att förbättra befintliga klippare med exempelvis nya funktioner eller förbättringar.
Avdelningen är i en tillväxtfas och har flera spännande projekt igång där du kommer få arbeta både med utveckling av nya produkter samt produktvård.
I arbetsuppgifterna ingår exempelvis:*Arbeta med konceptutveckling
• Jobba i projekt
• CAD design med Catia
• Nära samarbete med övriga avdelningar inom R&D
I rollen som konstruktör söker vi dig som har:
• Engelska i tal & skrift
• Eftergymnasial utbildning inom mekanik eller relevant område
Det är meriterande om du har:
• Svenska
• Erfarenhet av Catia
Som person är du öppen, nyfiken och vill utvecklas. Du har ett stort intresse inom produktutveckling och teknik, även beräkningar, funktionalitet. En god kommunikationsförmåga är viktigt då jobbet innebär mycket samarbete i team. Du är också en person som vågar ifrågasätta och bidra med initiativ samtidigt som du är ödmjuk inför andras idéer.
Du erbjuds
• Att arbeta med avancerad teknik på ett världsledande företag
• Erfarenhetsutbyte med kunniga kollegor
• Stora utvecklingsmöjligheter
• Ett härligt team som skrattar och har roligt ihop
Om Husqvarna
Husqvarna Group är ett internationellt bolag med anrik historia inom produktutveckling sedan 1689. Idag är vi världsledande inom utomhusprodukter för grönytor inom både privat & offentlig sektor. Husqvarna är pionjärer inom smarta trädgårdslösningar och visst har du hört talas om deras Automower?
Här finns en oerhört stark innovationsfilosofi och de efterlever sin företagskultur genom att fokusera på individer, hållbarhet & mångfald.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på åtta orter i Sverige.
Startdatum: Januari/Februari
Placeringsort: Huskvarna
Omfattning: Heltid, dagtid
Lön: Enligt överenskommelse
Startdatum: Januari/Februari
Placeringsort: Huskvarna
Omfattning: Heltid, dagtid
Lön: Enligt överenskommelse Ersättning
