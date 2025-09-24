Mekanikkonstruktör Till Alten I Jönköping
2025-09-24
Redo för nya spännande utmaningar? Vi på ALTEN i Jönköping söker alltid efter engagerade kollegor inom området meknik!
VAD ERBJUDER VI PÅ ALTEN?
Vi är övertygade om att din utveckling styrs av din passion och drivkraft. Genom att vara verksamma inom flera olika branscher kan vi erbjuda ett brett utbud av uppdrag och en möjlighet att påverka både din omvärld och din egen utveckling framåt. Med ett coachande ledarskap guidar våra ledare dig i rätt riktning. Vi erbjuder även personliga utbildningsmöjligheter genom din individuella utbildningsbudget, som du kan nyttja i vår interna ALTEN Academy eller på externa kurser.
ROLLEN
Som mekanikkonstruktör kan innefatta utveckling av nya produkter och komponenter. Du kan även få möjlighet att utvärdera tekniska lösningar med avseende till tillverkningsmetoder, hållfasthetskrav, kostnad och estetik. Vidare, kan du få arbeta i nära samarbete med projektledare, konceptingenjörer, simuleringsingenjörer, testingenjörer, prototyp- och andra designingenjörer. Om du är en problemlösningsorienterad person som trivs med att arbeta i team, och med en personlighet som andas proaktivitet och entreprenörskap så kommer du passa perfekt i denna roll!
Vi ser även att du har:
En högskole- eller civilingenjörsexamen med inriktning maskin eller motsvarande ingenjörsutbildning
Erfarenhet av CAD, CATIA V5, samt Solid Works
Minst 1-3 års erfarenhet som mekanikkonstruktör
Goda kunskaper i svenska och engelska
OM ALTEN
ALTEN är ett av Europas största teknik- och IT-konsultföretag med över 57 000 anställda cirka 30 länder. Våra ingenjörer utför komplexa och mycket tekniska projekt genom hela produktutvecklingskedjan hos de främsta företagen inom flera olika branscher såsom Fordon, Försvar & Säkerhet, Energi, Industriell utrustning, Public service samt Life sciences.I Sverige är vi cirka 1300 engagerade medarbetare med 9 kontor i 9 städer- från Lund i söder till Skellefteå i norr.
ALTEN har för femte året i rad utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare av Karriärföretagen, en utmärkelse för arbetsgivare som erbjuder unika karriär- och utvecklingsmöjligheter.
Välkommen in att läsa mer om oss på alten.se
