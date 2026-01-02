Mekanikkonstruktör till Alfa Laval!
EdZa AB / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
2026-01-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos EdZa AB i Stockholm
, Solna
, Botkyrka
, Sollentuna
, Tyresö
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med teknik som gör verklig skillnad för miljön?Nu söker vi mekanikkonstruktörer till ett spännande konsultuppdrag hos Alfa Laval i Flemingsberg. Här får du möjlighet att bidra till utvecklingen av ballast water treatment systems, en viktig lösning för att skydda marina ekosystem världen över.
Alfa Laval utvecklar och levererar system som renar ballastvatten i fartyg och förhindrar spridning av främmande organismer mellan olika hav och ekosystem. Bolaget har idag omkring 100 000 installerade system globalt och lanserade nyligen ett nytt systemkoncept som nu ska industrialiseras.
Praktisk information
Tillträde: Mitten av januariPlats: FlemingsbergArbetsform: Hybridarbete
Om uppdraget
Ett nytt systemkoncept är färdigutvecklat och nästa steg är att ta fram komplett konstruktions- och produktionsunderlag. I rollen som mekanikkonstruktör kommer du att arbeta nära ett erfaret team och bidra genom hela konstruktionskedjan, från modellering till färdigt underlag för produktion.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ta fram 3D-modeller och 2D-ritningar i Inventor
Skapa produktionsunderlag för tillverkning
Konstruktion av:
Balk- och plåtkonstruktioner
Rörkonstruktioner inklusive rörstöd
Svetsade konstruktioner
Säkerställa tydlig dokumentation och ritningsunderlag för produktion
Arbeta med geometriska toleranser och PDM-system
Vem är du?
Krav för tjänsten:
Mycket god erfarenhet av CAD i Inventor
Erfarenhet av:
3D-modellering och 2D-ritningar
Balkkonstruktion
Rörkonstruktion inklusive rörstöd
Geometriska toleranser
God förståelse för och erfarenhet av PDM-system
Flytande svenska i tal och skrift
Självgående, ansvarstagande och bekväm med att ta ansvar för helheten
Meriterande:
Erfarenhet av SenseiPubliceringsdatum2026-01-02Så ansöker du
Låter detta som ett uppdrag för dig eller någon i ditt nätverk? Skicka in ditt CV redan idag. Urval sker löpande och uppdraget kan tillsättas snabbt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6986887-1771681". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EdZa AB
(org.nr 559328-6411), https://edzagroup.teamtailor.com
Sveavägen 49 (visa karta
)
113 59 STOCKHOLM Arbetsplats
Ed:Za Jobbnummer
9668069