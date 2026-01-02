Mekanikkonstruktör till Alfa Laval!

EdZa AB / Maskiningenjörsjobb / Stockholm
2026-01-02


Vill du arbeta med teknik som gör verklig skillnad för miljön?Nu söker vi mekanikkonstruktörer till ett spännande konsultuppdrag hos Alfa Laval i Flemingsberg. Här får du möjlighet att bidra till utvecklingen av ballast water treatment systems, en viktig lösning för att skydda marina ekosystem världen över.
Alfa Laval utvecklar och levererar system som renar ballastvatten i fartyg och förhindrar spridning av främmande organismer mellan olika hav och ekosystem. Bolaget har idag omkring 100 000 installerade system globalt och lanserade nyligen ett nytt systemkoncept som nu ska industrialiseras.
Praktisk information
Tillträde: Mitten av januariPlats: FlemingsbergArbetsform: Hybridarbete
Om uppdraget
Ett nytt systemkoncept är färdigutvecklat och nästa steg är att ta fram komplett konstruktions- och produktionsunderlag. I rollen som mekanikkonstruktör kommer du att arbeta nära ett erfaret team och bidra genom hela konstruktionskedjan, från modellering till färdigt underlag för produktion.
Exempel på arbetsuppgifter:

Ta fram 3D-modeller och 2D-ritningar i Inventor

Skapa produktionsunderlag för tillverkning

Konstruktion av:

Balk- och plåtkonstruktioner

Rörkonstruktioner inklusive rörstöd

Svetsade konstruktioner

Säkerställa tydlig dokumentation och ritningsunderlag för produktion

Arbeta med geometriska toleranser och PDM-system

Vem är du?
Krav för tjänsten:

Mycket god erfarenhet av CAD i Inventor

Erfarenhet av:

3D-modellering och 2D-ritningar

Balkkonstruktion

Rörkonstruktion inklusive rörstöd

Geometriska toleranser

God förståelse för och erfarenhet av PDM-system

Flytande svenska i tal och skrift

Självgående, ansvarstagande och bekväm med att ta ansvar för helheten

Meriterande:

Erfarenhet av Sensei

Publiceringsdatum
2026-01-02

Så ansöker du
Låter detta som ett uppdrag för dig eller någon i ditt nätverk? Skicka in ditt CV redan idag. Urval sker löpande och uppdraget kan tillsättas snabbt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6986887-1771681".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
EdZa AB (org.nr 559328-6411), https://edzagroup.teamtailor.com
Sveavägen 49 (visa karta)
113 59  STOCKHOLM

Arbetsplats
Ed:Za

Jobbnummer
9668069

