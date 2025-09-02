Mekanikkonstruktör Till Afry Trollhättan
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle.Publiceringsdatum2025-09-02Beskrivning av jobbet
AFRY:s affärsområde Advanced Manufacturing har de senaste åren med framgång levererat flera stora turnkey-projekt av avancerad produktionsutrustning och besitter den kompetens som behövs för teknikintensiva automationsprojekt; från mekanik- och elkonstruktion till PLC- och Robotprogrammering. Vi har projektgrupper ute i hela landet; från Umeå i norr till Olofström i söder. Digitalisering och stora system är en av våra främsta styrkor.
Vi stöttar även våra kunder med Konstruktion av mekaniska löningar. Detta utförs på plats på vårt kontor men det kan också förekomma att man har en tidsbegränsad placering hos kund.
Vi letar nu efter dig som vill jobba i vårt team i Trollhättan
Till vårt team vill vi nu växa med en erfaren mekanikkonstruktör som kan ansvara för konstruktioner i våra projekt mot kund. Exempel på uppdrag är gripdon och kringutrustning till robotceller såsom vändstationer, banor, vertikaltransportörer med mera. I projekten medverkar du bland annat i framtagning av koncept, färdiga tillverkningsunderlag och offerter/kalkyler fram till dess att anläggningen är driftsatt och överlämnad till kunden.
Några exempel på arbetsuppgifter är:
Konstruera och beräkna utrustning.
Utforma Layout och ansvara för mekanisk dokumentation.
Delta och ibland leda installationsarbete.
Inköp och beställningar till projekt.
Hantera artikel-/reservdelslistor.
Offert & Kalkylunderlag.
Skapa system- och funktionsbeskrivningar.
Det är på AFRY det händer! när du jobbar hos oss får du tillgång till en ovärderlig kunskapsbank och en omfattande kollektiv kunskap. Med andra ord kommer du på AFRY att både utveckla din kompetens och bidra till andras kompetensutveckling.
I vår sektion förekommer uppdrag både på plats hos kund och på plats på vårt kontor, vår verksamhet levererar turnkey-projekt med fokus på kundanpassande applikationer vi bygger upp och driftsätter våra projekt innan leverans till kund.Kvalifikationer
Du är mekanikkonstruktör med flera års erfarenhet av konstruktion. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av robotautomation.
Vi tror med andra ord att du har hunnit skaffa dig erfarenhet av projekt där både din kreativitet och problemlösningsförmåga har ställts på prov med jämna mellanrum. I rollen behöver du vara kreativ, men du behöver också ibland vara lite fyrkantig och skapa en tydlig struktur i våra projektet. Viktigt är också att utveckla lösningar och koncept som håller enligt gällande kalkyl.
Du vill leverera en konstruktionslösning där du är lika stolt över att den tekniska lösningen håller konstruktionsstandarder och kundkrav som att konceptet gjorts kostnadseffektivt och att tidsplanen har hållit. Som person tror vi att du är driven, nyfiken och trygg i att ta egna initiativ och beslut.
Du har goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift. För tjänsten krävs också att du har B-körkort och att du har möjlighet att resa i tjänsten då detta förekommer.
Vi tycker att det är viktigt att du har en förmåga att kommunicera på ett tydligt sätt för att skapa förtroende ute hos kunderna samt för att ge de andra i projektteamet de bästa förutsättningarna att lyckas! Det är vi som team som levererar lösningen och även om du kommer att vara en nyckelspelare så måste du framför allt vara en lagspelare!
Har vi fångat ditt intresse? sök tjänsten eller ring om du har några frågor!
Ytterligare information
Vi erbjuder en flexibel arbetsmiljö med möjlighet att jobba med flera olika kunder och projekt - något som ger dig både personlig och professionell utveckling
Du får möjlighet att arbeta i en inspirerande och inkluderande miljö där dina idéer och ditt perspektiv värderas
Du kommer att tillhöra en härlig grupp, där man med stort engagemang utbyter erfarenhet och stöttar varandra
Vi ser fram emot att höra från dig! Låter det som en spännande möjlighet? Skicka in din ansökan idag och ta första steget mot en utvecklande och inspirerande karriär hos oss på AFRY i Trollhättan!
Intervjuer och urval sker löpande. Sista ansökningsdag är 2025-09-30
Under pågående semesterperiod kan återkoppling dröja , vi ber om förståelse för detta.
Kontaktuppgifter för frågor
Har du frågor kring rollen/tjänsten kontaktar du: Sektionschef Mats Johansson på 0703-791865, mats.a.johansson@afry.com
Har du frågor kring rekryteringsprocessen kontaktar du: Rekryterare Anders Kristiansen på 0722-053165, anders.a.kristiansen@afry.com
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
