Mekanikkonstruktör med intresse för helheten
Wrknest AB / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
2025-12-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wrknest AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Om tjänsten Kunden utvecklar och bygger manipulatorer och specialutrustning för inspektion och provning inom kärnkraftsindustrin, en nisch med höga krav och unika tekniska utmaningar. Projekten omfattar både svenska och internationella uppdrag, där anläggningar i exempelvis Schweiz, Korea och Tjeckien står i fokus. Rollen som konstruktör innebär ett varierande och ansvarstagande arbete, från idé och konstruktion till test, montering och användning på plats hos kund.
Detta är en perfekt roll för dig som drivs av teknisk problemlösning, uppskattar små serier och skräddarsydda lösningar och som gärna kombinerar konstruktion med praktiskt verkstadsarbete.
Dina framtida arbetsuppgifter Som konstruktör arbetar du med att utveckla manipulatorer och verktyg som exempelvis används för att scanna svetsar och rörgenomföringar i reaktortankar. Arbetet sker i nära dialog med både interna kollegor och externa kunder och leverantörer.
Design och utveckling av kundanpassad mekanisk utrustning
Framtagning av prototyper och specialverktyg
Montering, testning och modifiering i egen verkstad
Arbete i SolidWorks samt viss dokumentation
Teknisk problemlösning med fokus på enkelhet och funktion
Deltagande i fältprovning och driftsättning ute hos kund
Kontakt med leverantörer för beställning och uppföljning
Vi söker dig som har:
Civil- eller högskoleingenjör inom maskinteknik, mekatronik eller motsvarande
Minst 5 års erfarenhet av mekanikkonstruktion, gärna med prototypinriktning
Vana att arbeta i CAD-program, gärna SolidWorks
B-körkort
Goda kunskaper i svenska och engelska
Möjlighet att genomgå säkerhetsprövning
Meriterande:
Erfarenhet av verktygs- eller produktframtagning i enskilda projekt
Tidigare arbete nära tillverkning, verkstad eller prototypverkstad
Intresse eller erfarenhet av mekatronik eller styrsystem
Du som trivs här är nyfiken, kreativ och självgående, någon som gillar att förstå helheten och tänka nytt. Du kan leda ditt eget arbete, är flexibel när det behövs och har lätt att samarbeta både med ingenjörer och tekniker. Ett praktiskt sinne och erfarenhet av verkstadsarbete ses som en stark tillgång.
Övrig information Start: Enligt överenskommelse Plats: Stockholm Omfattning: Heltid Anställningsform: Tillsvidare med inledande provanställning Resor: Ca 20-50 resdagar per år, främst under vår och höst
Om kunden Kunden är ett högspecialiserat teknikföretag med fokus på avancerad inspektionsutrustning för kärnkraftsindustrin. De kombinerar mekanikkonstruktion, elektronik och programmering för att skapa modulära och driftsäkra manipulatorer som används i miljöer med extremt höga krav. Innovation, ansvarstagande och tekniskt kunnande genomsyrar verksamheten - här får du vara med och skapa lösningar som verkligen gör skillnad.
Om Wrknest Engineering
Wrknest Engineering är specialiserade på att hjälpa dig som ingenjör eller tekniker att hitta nästa steg i karriären. Vi samarbetar med framtidens företag och erbjuder både rekryterings- och konsultuppdrag inom teknik och industri - alltid med människan i centrum.
Vi tror på att bygga långsiktiga relationer och strävar efter att vara en engagerad och lyhörd partner. Via oss får du möjlighet att vara en del av tekniska framsteg som formar morgondagens samhälle - i roller där din kunskap gör verklig skillnad.
Vår ambition är att du ska trivas, utvecklas och känna dig stolt över ditt arbete. Läs mer på www.wrknestengineering.se. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wrknest AB
(org.nr 559293-2213), http://www.wrknest.se Arbetsplats
Wrknest Kontakt
Isabella Nilsson isabella.nilsson@wrknest.se Jobbnummer
9636315