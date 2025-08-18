Mekanikkonstruktör för stöd till Supply Chain
Academic Work Sweden AB / Elektronikjobb / Ludvika Visa alla elektronikjobb i Ludvika
2025-08-18
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Ludvika
, Smedjebacken
, Fagersta
, Säter
, Borlänge
eller i hela Sverige
Vill du vara med på en spännande tillväxtresa? Vår kund växer kraftigt och behöver förstärka sitt team med en engagerad och kunnig mekanikkonstruktör som även kommer att stötta deras aktiviteter inom leveranskedjan. Låter detta som du? Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan redan idag!
OM TJÄNSTEN
I den här rollen får du arbeta med avancerad mekanikkonstruktion och vara delaktig i hela utvecklingskedjan - från idé till färdig produkt. Du kommer att delta i typprovning, vilket innebär både testning och noggrann dokumentation av resultaten. Rollen innebär också att ge kvalificerat tekniskt stöd och samarbeta tvärfunktionellt med kollegor inom hela organisationen. Dessutom blir du en viktig länk i att bygga och vårda långsiktiga relationer med externa partners, kunder och leverantörer.
Denna roll passar dig som är tekniskt lagd och har erfarenhet från industri eller liknande teknisk miljö. Du söker en utmaning och är redo att ta nästa steg i karriären, Du har ett skarpt öga för detaljer och hittar lösningar där andra kanske går bet. Du trivs med att bygga relationer, arbeta strukturerat och tänker alltid ett steg längre. Om du gillar att kombinera teknik, problemlösning och varierade kontaktytor kan detta vara din nästa roll.
Du erbjuds
• Vi erbjuder en möjlighet att vara med på en spännande tillväxtresa i ett företag som värdesätter sina anställda. Här finns goda utvecklingsmöjligheter och en dynamisk arbetsmiljö.
• Att ingå i ett sammansvetsat team med kompetenta kollegor
• En dedikerad konsultchef från Academic Work
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-18Dina arbetsuppgifter
• Vara en del av aktiviteter som typprovning
• Samarbeta med andra avdelningar inom företaget
• Skapa goda relationer med externa kunder och leverantörer
• Mekanikkonstruktion
VI SÖKER DIG SOM
• Har högskole- eller civilingenjörsexamen inom mekanik, elektroteknik, energisystem eller liknande.
• Du har erfarenhet av mekanisk konstruktion
• Behärskar engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet från energibranschen, av att arbeta med transformatorer eller transformatorkomponenter
• Erfarenhet av transformatorer eller transformatorkomponenter.
• Erfarenhet av mekaniska simuleringar.
• Behärskar svenska i tal och skrift
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15113866". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9462726