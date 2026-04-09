Mekanikkonstruktör för marina plattformar
2026-04-09
Publiceringsdatum2026-04-09Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kommer in i en tekniskt avancerad miljö där mekanisk konstruktion står i centrum för utvecklingen av enheter och produkter för marina plattformar. Här arbetar du nära befintliga produktplattformar och bidrar till att lösningarna håller hög kvalitet genom hela kedjan, från konstruktion och kravhantering till dokumentation och tekniska bedömningar.
Uppdraget passar dig som trivs när teknik, struktur och noggrannhet behöver gå hand i hand. Du får arbeta i en miljö där dokumentation, spårbarhet och kvalitet är viktiga delar av det dagliga arbetet, samtidigt som du är med och påverkar hur produkter utvecklas och specificeras. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill arbeta med komplex mekanikkonstruktion i en verksamhet med höga tekniska krav.
ArbetsuppgifterDu tar fram mekaniska konstruktioner för enheter och produkter kopplade till marina plattformar.
Du arbetar med teknisk dokumentation och ser till att underlag är strukturerade och korrekta.
Du hanterar och konkretiserar krav för att skapa tydliga och genomförbara lösningar.
Du specificerar komponenter och lösningar utifrån befintliga produktplattformar.
Du genomför tekniska beräkningar som stöd i konstruktionsarbetet.
Du bidrar i arbete med miljökvalificering och andra tekniska verifieringar vid behov.
Du samarbetar med andra funktioner för att säkerställa att konstruktion, dokumentation och kravbild hänger ihop.
Krav3-7 års erfarenhet som mekanikkonstruktör.
God erfarenhet av arbete i Siemens NX.
Erfarenhet av dokumentation i IFS.
Förmåga att arbeta strukturerat med befintliga produktplattformar.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7535853-1936850". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
