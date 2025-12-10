Mekanikkonstruktör - Karlshamn eller Karskrona
2025-12-10
Vill du vara med och skapa morgondagens maskiner, konstruktioner och produkter? Vi gillar coola, innovativa projekt som verkligen gör skillnad på marknaden - häng med och välkommen till gemenskapen!
Din framtid hos oss
I snart 30 år har vi arbetat med produkt- och systemlösningar som verkligen gör skillnad för omvärlden. Innovationsarbetet pågår såklart fortfarande och nu har vi fler tekniska möjligheter än någonsin! Med hjälp av vår innovationsmodell driver vi multidisciplinära projekt med kompetenser från industridesign till mekanik till mjukvaruutveckling för moderna molnplattformar. Vill du vara med oss och göra skillnad?
Som konstruktör blir du anställd som konsult hos Avalon och arbetar med varierande kunder och projekt, främst kopplat till industrin. Du kommer att få använda dina kunskaper inom CAD, material och tillverkning tillsammans med kollegor både hos kund och internt på Avalon för att utveckla produkter och industrilösningar. Vi arbetar med kunder i olika branscher, storlekar och faser. Du kommer kunna jobba med både nybyggnads- som moderniseringsprojekt, till exempel i den marina sektorn.
I region Blekinge och du har möjligheten att vara med och bygga upp något fantastiskt tillsammans med din teamleader, business manager och alla kollegor som arbetar med mekanik-, produkt- och systemutveckling. I teamet råder en härlig mix av energirik laganda och professionell expertis. Avalons huvudkontor är beläget i fina lokaler precis vid piren i Karlshamn och i Karlskrona hittar du ett mindre kontor som startat tack vare spännande uppdrag i området. Vi lär oss av varandra och framförallt - ser till att ha roligt tillsammans. Det kan vara allt från en extra go-fika en onsdag till ett inspirerande studiebesök och en AW. I det lilla växer det stora fram!
Matchar vi varandra?
Vi letar efter mer än erfarenheterna i ditt CV - vi vill träffa vår nästa kollega. På samma sätt tror vi att du söker mer än nya arbetsuppgifter. Du vill till en plats där du kan vara dig själv och få en intressant karriärutveckling. Tillsammans kommer vi matcha dig mot de möjligheter och tekniska projekt som passar våra gemensamma mål. Vi söker dig som har
En ödmjuk inställning och god kommunikationsförmåga.
Utbildning inom maskin-/marinteknik eller liknande tekniskt område.
Minst 3 års arbetslivserfarenhet som mekanikkonstruktör eller liknande befattning.
God kännedom om några av de stora CAD-systemen: Creo, Solidworks och Autodesk Inventor.
B-körkort.
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av Aveva Marine eller E3D.
Det är meriterande om du har erfarenhet av Windchill.
I den här tjänsten kan du få jobba med säkerhetsklassade företag som gör en säkerhetsprövning. Det innebär att du behöver ha svenskt medborgarskap.
Vår kultur
Vår företagskultur är bland det viktigaste vi har. Vi är alla med och aktivt bidrar till våra gemensamma framgångar och vi motiveras av att samarbeta och driva vår affär framåt. Vår ambition är inte att bli störst, däremot kommer vi alltid sträva mot att vara bäst på det vi gör. Vi är glada över att arbeta på Avalon Innovation och kan stolt säga - jag är en avalon!
Vad händer nu?
Har du frågor om oss eller tjänsten? Tveka inte att kontakta oss som jobbar med rekryteringen. Varmt välkommen att ansöka genom att bifoga ditt CV och besvara frågorna i formuläret. Observera att vi inte hanterar några ansökningar via mail, det är för att skydda personuppgifter enligt GDPR. För att din ansökan ska vara komplett behöver du skicka in den via vårt rekryteringssystem.
Under jul och nyår kommer vi njuta av ledighet och förhoppningsvis lite snö. Du är varmt välkommen att ansöka ända fram till sista ansökningsdagen som är i januari. När vi kommer tillbaka från ledigheten går vi igenom alla ansökningar och återkopplar till dig så snart vi kan. Innan dess kan vi rekommendera att du läser mer om Avalon på vår hemsida, LinkedIn eller tittar hur vi har det på Instagram. God jul!
Vi som med STORT NÖJE ser fram emot din ansökan heter:
Johan Bruce, Team Leader johan.bruce@avaloninnovation.com
Anna Wärdell, Talent Acquisition Specialistrekrytering@avaloninnovation.com
Varmt välkommen till Avalon Innovation!
Sista dag att ansöka är 2026-01-07
Detta är ett heltidsjobb.
Avalon Innovation
