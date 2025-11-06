Mekaniker | Volvo Group Trucks Technology | Göteborg
Manpower AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg Visa alla maskinreparatörsjobb i Göteborg
2025-11-06
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Manpower AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en högteknologisk testmiljö hos Volvo Trucks i Göteborg? Vi på Manpower söker nu en erfaren och kvalitetsmedveten mekaniker till ett spännande konsultuppdrag inom motor- och systemtestning. Uppdraget är på heltid och du blir anställd av Manpower, men arbetar på plats hos vår kund Volvo Trucks i Göteborg. Sök tjänsten redan idag och bli en viktig del av framtidens teknik!
Om jobbet
Som mekaniker blir du en del av ett växande team som ansvarar för testning av dieselmotorkomponenter och subsystem, såsom insprutare, oljepumpar, bränslesystem och efterbehandlingssystem. Arbetet sker i nära samarbete med testingenjörer och komponentägare, och resultaten är avgörande för produktutvecklingen.Publiceringsdatum2025-11-06Arbetsuppgifter
* Förbereda och genomföra testaktiviteter på motorkomponenter och subsystem
* Installera och koppla testobjekt i testcell samt mätutrustning
* Utföra förebyggande och korrigerande underhåll
* Felsöka testobjekt och riggutrustning tillsammans med supportteam
* Justera ECU-data i samarbete med testingenjörer
* Rapportera fel och avvikelser enligt etablerade rutiner
* Säkerställa hög kvalitet på mätdata och testresultat
Övrig information
Ort: Göteborg
Uppdragsstart: Omgående, enligt överenskommelse
Arbetstider: Dagtid 07:30-16:12
Den vi söker
Vi söker dig som har gedigen mekanisk erfarenhet, gärna med dieselmotorer, och som är lösningsorienterad, kommunikativ och har ett innovativt tankesätt. Du är en lagspelare som arbetar proaktivt och har ett starkt fokus på kvalitet och säkerhet.
Vi ser gärna att du har:
* Erfarenhet av arbete med motorer, helst dieselmotorer
* Erfarenhet av mätuppställningar och utvärdering av mätresultat
* Kunskap inom elektriska, mekaniska och pneumatiska system
* Erfarenhet av kemikaliehantering
* God datorvana och kunskap i MS Office
* Flytande svenska och engelska i tal och skrift
I enlighet med vår kunds krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
Erbjudande
Rent formellt bygger en anställning hos oss på samma lagar och regler som på den övriga arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension och fackliga relationer. Det som skiljer sig är att du blir anställd hos oss, men arbetar på olika uppdrag hos våra kunder. Du får chansen att arbeta i olika branscher, med olika arbetsuppgifter och med olika människor
Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Sök tjänsten idag!
Den här tjänsten innebär att du kommer att bli anställd av Manpower men du kommer att tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Hanna Strömhäll via e-post: hanna.stromhall@manpower.se
.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail!
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "fa5d8c65-aff9-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower AB
(org.nr 556348-1588) Arbetsplats
Manpower Kontakt
Hanna Strömhäll Hanna.Stromhall@manpower.se Jobbnummer
9592519